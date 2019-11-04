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韓國瑜造勢徒勞無功？ 黃偉哲：民調沒起色

台南市長黃偉哲表示，韓國瑜雖然強攻南台灣，但民調並沒有因為這些造勢而有明顯上升。（資料照，記者蔡文居攝）

台南市長黃偉哲表示，韓國瑜雖然強攻南台灣，但民調並沒有因為這些造勢而有明顯上升。（資料照，記者蔡文居攝）

2019-11-04 19:31:33

〔記者蔡文居／台南報導〕上週六，藍、綠陣營在台南拚場，雙方主將都到場，造勢活動後誰勝誰負？台南市長黃偉哲今天表示，韓國瑜雖然強攻南台灣，但經過韓流幾次衝擊，不論是屏東、台南、嘉義或者是全國的民調都沒有因為這些造勢而有明顯上升。

另外，針對韓國瑜提出的免學貸議題，黃偉哲表示，窮不能窮孩子，苦不能苦教育，政府在教育上已經做了很多努力，包括營養午餐、提升師資人數與品質，以及降低班級人數。

他說，大學教育並不是國民義務教育，目前的學貸並沒有嚴格排富，有些人認為不借白不借，但到底學貸借的多、借的少，要尊重市場機制，他沒有意見，不過未來如果學貸免息，還是應該要再討論。

對於上週藍綠拚場造勢活動的看法，黃偉哲說，綠營並沒有特別的強力動員，從事後的民意反映來看，韓國瑜陣營雖然強攻南台灣，但不論是屏東、台南、嘉義或者是全國的民調都沒有因為這些造勢而有明顯上升。

他說，動員到底是徒耗人力、還是壯膽識動員，他尊重各方的解讀。至於藍營若想要在台南多辦幾場造勢活動，他也歡迎，市府也會負責做好維安工作，但就要看市民的接受度如何。

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