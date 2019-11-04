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美印太戰略報告：支持台灣軍方擁有有效嚇阻能力

我國向美國採購66架F-16V block70戰機。圖為F-16 block20升級的F-16V戰機參加今年漢光演習戰備道起降演訓。（資料照）

我國向美國採購66架F-16V block70戰機。圖為F-16 block20升級的F-16V戰機參加今年漢光演習戰備道起降演訓。（資料照）

2019-11-04 18:14:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院4日發布「自由開放印太：促進共同願景」報告，文中批評中國對台灣的霸凌破壞台海現狀，美國將持續強化及深化與台灣關係，並支持台灣軍方擁有有效嚇阻能力。

綜合外媒報導，4日上午在泰國曼谷「東亞峰會」場邊，美國國務院選在第2屆印太商務論壇（Indo-Pacific Business Forum）開始前1小時，發布長達32頁的「自由開放印太：促進共同願景」報告（A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision）。

該報告以美國國防部今年6月發表的「印太戰略報告」為基礎，詳述美國行政部門一直以來與友邦針對實現印太願景所採取的努力。其中，美國國務院多次提及與台灣的合作，包括雙方透過美國在台協會（AIT）匯聚數百位專家，偕同印太政策制定人士，探討公共衛生、數位經濟等議題，以及上月共同舉辦的首屆「太平洋對話」（Pacific Islands Dialogue）等。

報告指出，美國對印太區域的願景與策略方法，與許多區域夥伴的相關政策緊密結合，其中包含台灣的新南向政策。美方也努力強化、深化與台灣關係，並針對北京透過軍演、經濟壓力、限縮國際空間及奪取邦交國等霸凌台灣行徑，多次表達關切。報告強調，「（北京）這些行徑破壞台海兩岸受惠數十年的現狀。」

報告還提到，美國國會對印太的支持，從2018年10月及同年12月通過的「善用投資導引開發法」（BUILD Act）及「亞洲再保證倡議法案」可見一斑；透過立法努力，美國國會展現美方對台灣國防及國際空間的承諾。

針對台灣國防能力，報告稱根據《台灣關係法》，美國支持台灣擁有有效嚇阻能力，川普政府今年已批准逾100億美元的可能對台軍售案。

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