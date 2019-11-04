26條誘台》韓陣營：樂見大陸當局營造對台商有利環境

國民黨總統參選人韓國瑜陣營表示樂見《26條措施》。圖為韓國瑜至南投松柏嶺受天宮參拜，並特別與92歲老太太打招呼。（記者許麗娟攝）

2019-11-04 16:00:00

〔記者許麗娟／南投報導〕中國今天宣布最新對台《26條措施》，允許台企參與5G、民航和金融組織等行業，強調享有同等待遇，今天韓國瑜在南投跑行程，並透過韓陣營回應：「大陸是台灣重要出口市場，大陸當局營造對台商有利的經營環境，我們樂觀其成。」

中國官媒《新華社》今天報導，中國中央為落實國家主席習近平對台灣人的承諾，包括國台辦等20個相關部門，今推出《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（《26條措施》）。

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《26條措施》內容包括台企可與當地企業同等參與5G、迴圈經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設。個人範圍也針對領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等領域，向台灣人拉攏招手，強調「擁有同等待遇」。

韓國瑜陣營則回應，中國是台灣重要出口市場，中國當局營造對台商有利的經營環境，他們樂觀其成。但是中國各地發展情況不同，提供的政策也不完全一樣，企業進入中國投資前一定要做好各項的風險分析，確實做好風險管控。

韓陣營並指出，台灣政府對於台商進入大中國投資應該提供充分的協助與保障，作為台商的後盾，但是現在民進黨政府完全無能為力，只能放任台商自生自滅，對於台灣經濟的發展沒有任何幫助。

韓陣營再指出，但對於任何矮化中華民國主權的作法，他們堅決反對。韓國瑜認為保障兩岸人民在互動中的相互權益，雙方的公權力應該積極的溝通對話，韓國瑜當選後會要求透過兩岸制度化的協商機制，來健全保障兩岸人民權益。

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