26條誘台》中國招攬台灣電信業投資5G NCC：不贊同

NCC代理主委陳耀祥4日赴立院交通委員會報告備詢。（記者朱沛雄攝）

2019-11-04 17:35:36

〔記者羅綺／台北報導〕台灣五G競標將於十二月十日登場，但中國卻祭出最新對台《二十六條措施》，試圖招攬台灣業者到中國參與五G電信建設；對此，國家通訊傳播委員會（NCC）表示「不贊同」。

我國五G第一波釋照競標將於下月十日開始，預計明年一月完成釋照。目前中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信等五大電信業者都已遞件申請，攸關參賽權的資格審查正如火如荼地進行，NCC表示，將會在十一月二十七日公告通過審查的業者名單。

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中國今日推出《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（《二十六條措施》），其中第二條為「台資企業可按市場化原則參與中國五G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設。」明顯是趁著台灣五G正要發展之際， 招攬台灣業者去中國做電信建設。

電信事業主管機關NCC回應，基於國家安全，台灣從四G開始就禁止國內電信業者使用中國製的網路設備或基地台，接下來五G也會依循這個標準，因此不贊同我國業者前往中國參與五G。

NCC進一步指出，我國對境外投資有規範，若電信業者要參與中國五G建設投資，需要以專案方式，且經陸委會及中央同意，還要受《兩岸人民關係條例》及《電信法》的規範。

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