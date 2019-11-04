空總BE200服役逾40年 編列修繕預算引討論

空勤總隊長井延淵（發言者）。（記者涂鉅旻攝）

2019-11-04 15:45:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕內政部空勤總隊一架畢奇200（BE200）至今已服役逾40年，近年多由農委會林務局使用，空勤總隊明年編列3732萬3千元預算，預計在明年元月修繕維保。不過，國民黨立委林為洲發現，農委會林務局明年計畫將這架飛機從事相關業務，外包民間廠商處理，預算遭立委質疑編列正當性，最終明年空中勤務業務凍結500萬元，送書面報告後始得動支。

立法院內政委員會今日審查明年度內政部與所屬單位預算，今日下午3點左右已將相關預算初審通過。會中，林為洲就BE200明年度修繕費用提出質疑，他表示，農委會林務局現為使用這架飛機的主要單位，但林務局未來有計畫購置新機，並在購機空窗期時編列預算租賃，而不用現在這架飛機，空勤總隊卻編列3000多萬元要維修，令他不解，因此他原提案將相關預算全數減列。

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空勤總隊長井延淵解釋，政府飛行器使用年限並非比照民間航運，例如，剛除役的UH-1H直升機，美國海岸防衛隊仍在使用，而美國太空總署也還在使用波音747-SP首批飛機，因此並沒有民航機26年需換的規定。且飛機妥善與否，重點在於飛行時間和維保，BE200皆停在棚廠內，只要零附件獲得無虞、經過檢整，都可以繼續使用。

井延淵表示，飛機汰換與否為跨部會工作，並非空勤總隊一單位決定，因此相關購案，似乎是主計總處要使用單位提出需求而導致。而相關維修工作將在明年元月執行，假如預算遭刪減，恐影響相關業務執行。

最終審查會決議凍結空勤總隊明年度「空中勤務業務」預算500萬元，待書面報告送抵後始得動支。民進黨立委李俊俋表示，期盼空勤總隊提交書面報告時，能將訓練、機組架構等充分說明；時代力量立委鄭秀玲表示，BE200如機齡較舊，使用上是否衍生風險，盼空勤總隊做好評估。

井延淵表示，他是飛官退伍，很注重空勤總隊同仁安全，盼能維護飛行人員和獲救民眾的安全。

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