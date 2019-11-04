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中國教育組織參訪高市11校 台灣基進：統戰交流團入侵校園？

中國北京教育組織走訪高雄市11所學校，台灣基進質疑統戰交流團全面入侵校園？（台灣基進提供）

中國北京教育組織走訪高雄市11所學校，台灣基進質疑統戰交流團全面入侵校園？（台灣基進提供）

2019-11-04 15:14:35

〔記者方志賢／高雄報導〕台灣基進黨今在臉書指控，一個名為「中國北京豐台區教育委員會」的組織，明天起至7日將走訪高雄市11所學校，擔心統戰交流團全面入侵校園，質疑主管的高市府教育局「是知而不報，還是怠忽職守？」

對此高雄市府教育局表示，中國北京豐台區教育參訪團到高市校園進行交流，參訪的學校涵蓋高中職、國中、國小，學校教育交流無涉政治議題，盼各界回歸平常心看待，並給予校園專業自主空間。

教育局強調，交流活動包括介紹高市特色課程、教師專業教學、課程設計或介紹學校結合節慶日所舉辦之活動等，與參訪團體進行教育專業意見交流。

台灣基進表示，接獲家長投訴，指「中國北京豐台區教育委員會」由豐台區教委辦公室主任陳景泉帶隊，率領3名科長，豐台區各級學校校長、書記等走訪高雄市學校。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰指出，根據「豐台區教育委員會決算說明」，其負責的「教育」並不是一般社會大眾認知的課堂教學，其工作項目包括教育系統的思想政治工作和黨的基本路線，政治理論的學習宣傳工作，並負責教育系統的精神、文明建設工作和統戰工作。

李欣翰擔心，中國的教育本身就是為了政治。而台灣的教育文化自由開放，是對岸的習近平政府不能接受的，既然不能接受，何須來台灣觀察？恐怕這些中國官員來台是另有目的。教育交流只是中國無所不用其極滲透台灣的其中一個案例。

李欣翰感慨，台灣社會的警覺心太低，以兩岸交流之名，行統戰之實的模式已行之有年。習近平今年3月主持全國思想政治理論課教師座談會時，白紙黑字要求必須培養「一代又一代」擁護中共領導的人才，且要「旗幟鮮明地從娃娃抓起」。他說還要縱容這些台灣的學校高層、用教育協會偽裝的買辦，將台灣學生暴露在危險中多久？

台灣基進也質疑國安局是否知情，是否要介入調查？如果這麼愛兩岸交流，何不邀請香港、維吾爾、西藏等地的教育單位、學校，來台交流？這些地方被中共高壓統治，若有交流機會，台灣有機會聽取遭到中共獨裁統治的生活經驗，而當地的人也可以認識台灣的民主體制，進而促成雙方的進步，豈不皆大歡喜？

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