為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

26條誘台》開放台企參與中國5G 官員：華為隊在呼救

中國新26條誘台政策，官員分析，除惠台外「有點像是華為隊在呼救」，但對台廠佈局改變恐不會很大。（資料照）

中國新26條誘台政策，官員分析，除惠台外「有點像是華為隊在呼救」，但對台廠佈局改變恐不會很大。（資料照）

2019-11-04 13:43:17

〔記者黃佩君／台北報導〕中國今公布新26條措施，開放台企可參與中國5G技術研發，被打造成選前惠台重磅彈。但1名過去曾參與ECFA相關會議、以及兩岸工業交流相關會議的官員私下分析，其實整體影響不大，因目前全世界抵制華為，中國/中國以外劃分成兩套通訊標準的局面幾乎已定型；過去不涉入這塊的廠商也不想被劃為「華為隊」，而已經在供應中國內需的台廠也早在做相關業務。他也分析，除惠台外「有點像是華為隊在呼救」，但對台廠佈局改變恐不會很大。

中國國台辦、國家發改委今天公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」的26條新措施，開放台企可按市場化原則參與中國5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設；以及航空客貨運輸、小額貸款公司、台輸中的商品採取快速驗放模式等。

由於涉及包括電信、航空、金融、快速通關等特許事業開放，選前打造「惠台重磅彈」意圖相當明顯。

但1名過去曾參與ECFA相關會議、以及兩岸工業交流相關會議的官員私下分析，對台5G產業佈局其實整體影響不大。

他強調，因目前全世界抵制華為，中國/中國以外劃分成兩套通訊標準的局面，幾乎已定型。他分析，美、歐對華為的態度雖然反覆變化，但整體投入風險仍然過高，過去不涉入這塊的廠商也不想被劃為「華為隊」；而美國課稅後大量網通廠回台，就已經是「用腳投票」的證明之一。

而部分已經在供應中國內需的台廠，包括車聯網、物聯網、部分資通訊設備廠也早在做相關業務，無論是標準、產品測試都早在4G時代就加入，而在5G時代「甚至把中國及中國以外業務有所區分」，對台廠佈局影響恐怕不會很大。

而若談及5G建設，一來台廠能夠供應的網通產品不一定能與中國產品在性價比上競爭，二來中國所有的電信業者都是國營，「資格開放跟能真的一起做生意，距離可能有點遠；就算能吃到這塊餅，恐怕也是過去已經深耕中國的部分台廠才有可能。」

他也分析，除惠台外「有點像是華為隊在呼救」，因目前無論是政治或非政治因素，的確國際上對華為的疑慮偏高，華為及中廠系統被孤立的可能性有點大，需要一些盟友。

他也說，台廠有不少廠的確供應華為，但「供應手機零組件與進入局端是兩回事，與參與標準也是兩回事」，台廠固然想供貨，但不一定希望被認為是華為陣營。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
26條誘台》 陸委會：凸顯31條成果不彰
2019-11-04 12:40

26條誘台》 陸委會：凸顯31條成果不彰
26條誘台》國安人士：「一國兩制台灣方案」的行動計畫
2019-11-04 12:13

26條誘台》國安人士：「一國兩制台灣方案」的行動計畫
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
對抗台商逃亡潮、拉攏台灣人 中共再祭新《26條措施》
2019-11-04 10:59

對抗台商逃亡潮、拉攏台灣人 中共再祭新《26條措施》

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播