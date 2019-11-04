26條誘台》開放台企參與中國5G 官員：華為隊在呼救

中國新26條誘台政策，官員分析，除惠台外「有點像是華為隊在呼救」，但對台廠佈局改變恐不會很大。（資料照）

2019-11-04 13:43:17

〔記者黃佩君／台北報導〕中國今公布新26條措施，開放台企可參與中國5G技術研發，被打造成選前惠台重磅彈。但1名過去曾參與ECFA相關會議、以及兩岸工業交流相關會議的官員私下分析，其實整體影響不大，因目前全世界抵制華為，中國/中國以外劃分成兩套通訊標準的局面幾乎已定型；過去不涉入這塊的廠商也不想被劃為「華為隊」，而已經在供應中國內需的台廠也早在做相關業務。他也分析，除惠台外「有點像是華為隊在呼救」，但對台廠佈局改變恐不會很大。

中國國台辦、國家發改委今天公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」的26條新措施，開放台企可按市場化原則參與中國5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設；以及航空客貨運輸、小額貸款公司、台輸中的商品採取快速驗放模式等。

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由於涉及包括電信、航空、金融、快速通關等特許事業開放，選前打造「惠台重磅彈」意圖相當明顯。

但1名過去曾參與ECFA相關會議、以及兩岸工業交流相關會議的官員私下分析，對台5G產業佈局其實整體影響不大。

他強調，因目前全世界抵制華為，中國/中國以外劃分成兩套通訊標準的局面，幾乎已定型。他分析，美、歐對華為的態度雖然反覆變化，但整體投入風險仍然過高，過去不涉入這塊的廠商也不想被劃為「華為隊」；而美國課稅後大量網通廠回台，就已經是「用腳投票」的證明之一。

而部分已經在供應中國內需的台廠，包括車聯網、物聯網、部分資通訊設備廠也早在做相關業務，無論是標準、產品測試都早在4G時代就加入，而在5G時代「甚至把中國及中國以外業務有所區分」，對台廠佈局影響恐怕不會很大。

而若談及5G建設，一來台廠能夠供應的網通產品不一定能與中國產品在性價比上競爭，二來中國所有的電信業者都是國營，「資格開放跟能真的一起做生意，距離可能有點遠；就算能吃到這塊餅，恐怕也是過去已經深耕中國的部分台廠才有可能。」

他也分析，除惠台外「有點像是華為隊在呼救」，因目前無論是政治或非政治因素，的確國際上對華為的疑慮偏高，華為及中廠系統被孤立的可能性有點大，需要一些盟友。

他也說，台廠有不少廠的確供應華為，但「供應手機零組件與進入局端是兩回事，與參與標準也是兩回事」，台廠固然想供貨，但不一定希望被認為是華為陣營。

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