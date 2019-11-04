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窮教育、苦孩子？ 高市府教育預算少6億元挨轟

民進黨團上午於立法院召開「韓國瑜說好的青年預算呢？跳票！？跳票！？跳票！？」記者會。（記者謝君臨攝）

民進黨團上午於立法院召開「韓國瑜說好的青年預算呢？跳票！？跳票！？跳票！？」記者會。（記者謝君臨攝）

2019-11-04 14:27:14

〔記者謝君臨／台北報導〕為爭取青年選票，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜曾承諾將推動青年創業基金100億元，並於4年內完成中小學「校園雙機」等政策，但高雄市教師職業工會今指控，高雄市政府總預算雖增加130億元，但教育預算卻減少6億元。立法院民進黨團幹事長管碧玲說，過去陳菊市長任內，高市府教育預算年年增加，批評韓若無法落實政策，只是變成選舉的技術。

民進黨團上午於立法院召開「韓國瑜說好的青年預算呢？跳票！？跳票！？跳票！？」記者會，除了管碧玲之外，出席者還包括高雄市教師職業工會理事長董書攸、副理事長陳建志，及民進黨高雄立委劉世芳。

董書攸表示，高市府明年度總預算增加130億元，約增加10%，但教育預算卻減少6億元，這很可怕，我們的教育竟然可能這樣被做掉，高市教育局曾表示，2021年要增加公幼202班；此外，特教部分的師生比也未達標準；在預算減少下，是否已開始「窮教育、苦孩子」？教育是國力根本，呼籲不應減列預算。

「有人說，要毀掉一個國家，就把它的教育預算拿掉」。陳建志指出，過去3年來，高市府教育預算占總預算的比例可以編到35%左右，但是明年度教育預算占比竟不到31%；在教育科學文化支出部分，從462億餘元減少為452億餘元，少了9.9億元，其中隸屬於高市教育局主管的經費就少了約6億元。

管碧玲批評，高雄市過去在陳菊市長時代教育預算年年增加，民進黨政府不敢減教育預算，只會增加，但歷史上竟出現高雄市教育預算占比偏低到這種地步。

劉世芳說，韓市長在去年的政見白皮書中，提到要設青年基金，且要針對中小學裝設「雙機」，也就是冷氣及空氣清淨機，但到目前為止，375間學校只裝了28間，青年基金本來說有100億元，結果看到青年局的預算只有4億元，要請30萬北漂青年返鄉，但返鄉就業媒合成功的僅58人，質疑韓「空嘴薄舌」。

管碧玲表示，「雙機」根據調查約需33億元，再加上100億元的青年基金，要133億元，這是韓非常明確承諾要做，也公開說要募款來做，在只有4年的時間下，今年預算中的「捐贈與贈與」卻不增反減，「怎麼可能不跳票？」美麗的政策貴在落實，若無法落實，做不到的時候，只是變成一個選舉的技術。

高市府明年度教育預算縮水。（記者謝君臨攝）

高市府明年度教育預算縮水。（記者謝君臨攝）

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