26條誘台》誘農民赴中投資 陳吉仲：國與國簽協定才有保障

農委會主委陳吉仲4日列席立院經濟委員會報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2019-11-04 13:57:12

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國今（4）日宣布最新對台《26條措施》，其中農委會主委陳吉仲提醒，農民前往中國投資，應在國與國、政府與政府之間簽有相關保障協定下進行，才有保障。

《26條措施》內容包括台企可與當地企業同等參與5G、迴圈經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設。個人範圍也針對領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等領域，向台灣人拉攏招手，強調「擁有同等待遇」。

請繼續往下閱讀...

其中第15條「台灣同胞可申請成為農民專業合作社成員，可申請符合條件的農業基本建設專案和財政專案。」

對此，陳吉仲說，台灣農業技術是強項，農民如果要到各國投資，他做出3項提醒。首先，投資前應要有投資相關保障協定，在其保障之下投資較有保障。他強調，指的是國家跟國家之間、政府跟政府之間先談好，否則農民前往投資萬一血本無歸，恐遭受嚴重影響。

其次，陳吉仲說，農民去世界各國，包括對岸投資，具有技術授權等部分，應按照相關規定辦理，不希望因為投資而對我國農業部門和國內農產品造成影響。他舉例，日前農委會去澳洲投資荔枝品種生產就是正面的，因為澳洲生產期和我國顛倒，不會造成衝擊。

最後，陳吉仲表示，所有農民要到對岸投資，就像農產品貿易一樣，如果是正常市場機制、正常投資環境，農委會樂觀其成；但如果是政治炒作，建議農民要小心謹慎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法