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26條誘台》 陸委會：凸顯31條成果不彰

陸委會（本報資料照）。

陸委會（本報資料照）。

2019-11-04 12:40:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國今推出最新對台「26條措施」，內容廣泛，橫跨允許台企參與5G、民航和金融組織等行業，也向台灣運動員和藝文工作者招手，並推廣居住證待遇等內容。陸委會今回應直言，中共對台措施只是「一國兩制再包裝」，凸顯過去31項成果不彰，籲中共官方具體保障我國人權益。

中共國台辦、發改委今公布「26條措施」，陸委會今（4）上午初步回應指出，「26條措施」是在去年「對台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作。

陸委會說，這是中共繼「習五條」、北京當局對台政軍施壓、威嚇迫我接受一國兩制的「兩面手法」，其「拉打兩手」人盡皆知，也難以拉近兩岸距離。

陸委會指出，北京方面在一年多後再度推出所謂「26條措施」，只是掩飾去年「31項措施」執行不彰的事實，也反映中國經濟下行壓力及各部門間協調限制，實施成效言過其實，完全禁不起檢驗；更反映這段期間以來台灣人民拒絕「一國兩制」、不認同中共統戰分化的結果。

陸委會說，中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

陸委會並說明，去年以來政府已持續追蹤評估「31項措施」，及推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，並關注後續中共作為對台影響，提醒國人兩岸制度差異，及赴陸應注意可能風險。

對於中共今天推出相關同等待遇，陸委會強調，政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎應處；呼籲中共官方具體落實對台商等台灣民眾的投資與生活具體保障。

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