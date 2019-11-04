遭韓粉出征！「萬老師」母愛大爆發 盼事件到此平息

「萬老師」郭昱晴今日在臉書發文，希望事件能到此平息。（圖擷自郭昱晴臉書）

2019-11-04 13:54:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前嘲諷總統蔡英文「白白胖胖說」，讓曾演出《麻辣鮮師》的「萬老師」的郭昱晴在臉書發文「不要不停秀下限」，卻遭到韓粉出征，今日她發文感謝支持網友，希望事件能到此平息，並呼籲大家「不要有了立場沒了是非」。

「萬老師」郭昱晴今日在臉書發文，感謝所有支持她的網友及媒體朋友，「台灣一直是一個非常可愛的地方，各位網友正面的鼓勵，或者是負面的批評，我都收到也坦然面對」。她強調，對惡意人身攻擊或不妥言論她會解釋，解釋不了就會採取保護自己和家人的措施。

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郭昱晴希望事件能就此平息，「我就是我，一個不會唱衰這片土地，很愛台灣的母親」，也不會為了要成為「某些人心目中的萬老師」而變成大家希望她變成的那個樣子。

郭昱晴感嘆，自己唯一能夠用身教影響的是她自己的孩子，為了保護家庭和孩子，身為母親的她絕對會捍衛到底，直呼「大家可以在這裡這麼海闊天空暢所欲言，這是在自由民主台灣最值得珍惜的地方」。

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