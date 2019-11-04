26條誘台》國安人士：「一國兩制台灣方案」的行動計畫

中共祭26條措施誘台，國安人士分析是「一國兩制台灣方案」的行動計畫。圖為香港民眾以中共領導人習近平面具示威。（路透）

2019-11-04 12:13:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕在台灣將舉行大選前夕，中國今天突然公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（26條措施），介選意圖明顯，熟悉國安事務人士指出，整體來說，這26條就是「一國兩制台灣方案」的行動計畫，另因美中貿易戰，在外資陸續出走，中國台商大量回流台灣或轉向新南向佈局，確實已對中國經濟造成壓力，感到焦慮的北京急於希望延緩這樣的腳步以減輕衝擊。

熟悉國安事務人士指出，整體來說，這26條就是「一國兩制台灣方案」的行動計畫。反映在台商、外資加速外流的憂慮：在外資陸續出走，中國台商大量回流台灣或轉向新南向佈局，確實對中國經濟造成壓力，特別在科技等領域上。北京對這些現象感到焦慮，並且急於希望延緩這樣的腳步以減輕衝擊。

請繼續往下閱讀...

另外，相關人士也強調，中國所謂的「國民待遇」，香港就是前車之鑑。把台灣人當成中國公民一樣的「照顧」，當年他們也是這樣跟香港人說，「馬照跑、舞照跳」，但現在只剩下香港人被打得滿街跑，卻等不到「五十年不變」，也沒有行政長官普選，連自己的未來都不知道在哪裡。一言以敝之，「中國當年也是這樣跟香港人講的！」

國安人士認為，這些措施另顯示中國為持續與國際秩序對抗，把打壓台灣舉措當成合理化。包括5G通訊合作、提供駐外使領館協助、讓體育選手以中國身份參加國際賽事等，更凸顯此刻北京捍拒回到國際秩序，把打壓台灣國際空間的行徑合理化，自我說服成「惠台措施」。

國安人士強調，面對經濟下行、國際信用流失，還有香港問題的壓力，中國此刻要做的，不是繼續推行「一國兩制台灣方案」，這是走不通的，相反的，此刻的中國應該回到國際秩序的常軌。與其要把台灣人「國民待遇」，不如對自己國民更好，讓中國任民想有更多自由民主，有人權跟信仰自由，才是贏得尊敬跟信任的不二法門。

中國今公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（26條措施），包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。相關措施自公布之日起施行。中國國台辦並說，「26條措施」深入貫徹落實中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話和黨的十九屆四中全會精神，為台灣同胞台灣企業提供更多同等待遇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法