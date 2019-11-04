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陳同佳案 徐國勇：如要來今晚就可以來

內政部長徐國勇4日在立院內政委員會受訪。（記者朱沛雄攝）

內政部長徐國勇4日在立院內政委員會受訪。（記者朱沛雄攝）

2019-11-04 11:43:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港男子陳同佳在台灣涉及港人命案，除間接導致香港「反送中」運動，更衍生台港政府的司法爭端。對此，國民黨立委許毓仁今日在內政委員會質詢時，詢問此事進展，內政部長徐國勇表示，如果陳要來，「今天晚上就可以來」，但這仍關係到陳同佳的態度。

內政部長徐國勇今日和所屬部會官員到立法院內政委員會針對預算案進行報告、備詢，許毓仁詢問陳同佳案處理進度，徐國勇表示，我方有相關小組作為對口，主要由法務部和陸委會擔綱，內政部則站在協助立場參與，如果陳要來，今天晚上就可以來。

許毓仁表示，他期盼陸委會能退到第二線，而是由司法單位處理。徐國勇表示，由於「國際刑事司法互助法」規範，港澳可用此法第36條規定，須由陸委會做協商。

許毓仁追問，在明年1月11日大選前，陳同佳有無可能來台？徐國勇表示，他不知道，這關係於陳同佳的態度，「你要來今晚就可以過來，不會不讓他過來。」他也期盼陳趕快來投案。

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