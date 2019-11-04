太陽能光電板工程問題 嘉縣議會將組專案小組監督

日本水面上的太陽能光電板曾因颱風損壞。（圖由詹琬蓁提供）

2019-11-04 12:58:57

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員王啓澧、詹琬蓁及林于玲等關注太陽能光電板設置問題，指政府近年來在沿海地區設置太陽能光電板，曾造成候鳥消失，恐造成生態問題，廢棄太陽能板也恐有污染，要求縣長翁章梁需定期向議會報告；王啓澧說，將提案組成專案小組，由議員監督縣府規劃的太陽能光電板設置工程案件，若私人進行大型光電板案件，恐影響環境者，將協商訂出面積標準，議會也需瞭解監督。

王啓澧說，嘉義縣政府在布袋新塭滯洪池進行太陽能光電板工程，近期發現野鳥不再來棲息；他認為，太陽能光電板可能因反光、覓食處減少，而造成野鳥不再來棲息，廠商清洗若用清潔劑也會影響水質，而太陽能光電製作板過程中，需使用危險化學物質「氫氟酸」，是強烈腐蝕性物質，許多民眾對安全有疑慮。

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詹琬蓁則說，日本在水面上設置的太陽能光電板曾因颱風造成嚴重損壞燃燒，且太陽能板如何回收政府沒有專門法條做規範，彰化等地曾發生大量廢棄太陽能板被違法棄置，要求縣府不能草率進行；縣議員葉孟龍也說，環保局也應注意廢棄太陽能板處理問題。

王啓澧等強調，許多太陽能光電板設置工程地方民眾都不知情，要求縣府公開透明，並要求縣府若要開設新光電發電場，需告知當地首長、民代等，也需向議會報告說明。

翁章梁說，若有水面上光電板設置區涉及飲用水，為不讓民眾有疑慮，他不會開放，也會反對，而布袋廢鹽灘地，他強調是屬經濟部開發，縣府未來也不會開放設置光電板，而廢棄太陽能板正由中央政府訂定回收標準。

水利處長林谷樺說，縣府進行的新塭滯洪池光電板工程，會定期進行水質檢測，並做環境監測，目前因是候鳥棲息期，11月停工至明年2月，再進行復工。

但王啓澧說，水質檢測是由廠商進行，應由公正單位進行；翁章梁則承諾，為避免球員兼裁判，會再研議調整。

嘉義縣長翁章梁回應太陽能板設置問題。（記者林宜樟攝）

嘉義縣議員王啓澧針對太陽能板問題，將組專案小組監督。（記者林宜樟攝）

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