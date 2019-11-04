美台領頭國際網路攻防演練 AIT：威權想方設法破壞民主

美國在台協會與行政院資安處共同舉辦首次國際聯合網路「大規模網路攻防演練」，美國在台協會代理處長谷立言（左二）、台灣國安會諮詢委員李德財（左三）出席開幕式並致詞。（記者方賓照攝）

2019-11-04 12:14:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美台合作首次大規模網路攻防演練今登場，日本、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、諾魯和捷克等十餘國專家參與。美國在台協會（AIT）代理處長谷立言表示，威權體制的領導人無所不用其極詆毀民主政府，惡意行為者想方設法駭入選舉系統，同時威脅產業和金融與電信等關鍵基礎建設，盼各經濟體都展開更緊密的國際資安合作。

美國國土安全部、國務院國際安全與防擴散局、能源部桑迪亞國家實驗室等美國政府單位，和台灣對口行政院資安處等單位合作，舉行首次「大規模網路攻防演練」（CODE），日本、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、諾魯和捷克等橫跨歐亞、共十餘國專家參與，澳洲等國家亦有代表參與會議。

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為期5天的CODE今上午在台灣微軟舉行開幕式，AIT代理處長谷立言、國安會諮委李德財和郭臨伍、NCC委員孫雅麗、行政院資安處處長簡宏偉、外交部資電處處長林東亨和微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯等人出席與會。

谷立言致詞時針對現今網路威脅指出，網路威脅是對所有人影響的一大威脅，惡意行為者正威脅我們的產業、民主體制及關鍵基礎建設的完整性，包括金融體系及電信網路；惡意行為者正不斷嘗試，企圖竊取我們的營業秘密、智慧財產權及最有價值的資料數據。

此外，谷立言強調，網路領域的另一個主要挑戰是保護民主體制的完整性，因威權體制的領導人無所不用其極詆毀民有、民治、民享的民主政府，惡意行為者想方設法駭入選舉系統，以破壞選舉的完整性；惡意行為者也會散播不實訊息，在社會種下分化的種子，致力使民主社會變得難以治理，以推動其政治目標。

谷立言說，這場國際演練目標很簡單，一是希望大幅提升成員的技巧、知識及能力，並將所學帶回各自的國家，強化國內的網路防禦力；第二，希望這些演練能夠提供平台，使各經濟體都能夠展開更緊密的國際資安合作。

谷立言說，這場演練是美台日益深刻的網路合作領域中的新里程碑，深具歷史意義，且資安無國界，「希望這不只代表美台合作密切，區域內所有經濟體也能越發緊密合作，所有希望保有自由、安全且開放的人們都必須攜手合作」。

除此場演練外，台美也將在12月舉辦第三屆「經濟數位論壇」，明年初AIT將舉辦「巡迴說明會」，邀請美國專家來台，協助提高國內對最新的資安威脅、趨勢及最佳實務的意識。台美也將成立台灣國際網路安全卓越中心，讓台灣與印太地區的公私部門能夠在資安議題上密切合作。

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