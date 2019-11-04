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美國公布印太透明倡議 合作夥伴點名台灣

第35屆東協峰會和相關峰會2至4日在泰國曼谷舉行。泰國總理帕拉育（中）2日在東協商務和投資論壇（ABIS）開幕式中和與會者寒暄。（歐新社資料照）

第35屆東協峰會和相關峰會2至4日在泰國曼谷舉行。泰國總理帕拉育（中）2日在東協商務和投資論壇（ABIS）開幕式中和與會者寒暄。（歐新社資料照）

2019-11-04 11:07:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國今（4）在東協峰會（EAS）場邊發布《印太透明倡議》文件，指出美方正積極與澳洲、日本、紐西蘭、南韓及台灣協調，以創造更多合作機會。

第35屆東亞峰會（ASEAN Summit）正在泰國首都曼谷進行中，東協國家為主，另有日美中俄等共計18個國家代表團與會。

美國於今（4）日上午在EAS場邊公布《印太透明倡議》（Indo-Pacific Transparency Initiative）事實文件（Fact Sheet），指出美方正積極與澳洲、日本、紐西蘭、南韓及台灣協調，創造更多合作機會。

該文件也呈現美國與夥伴國家進行的合作計畫與成果；其中包括台美首屆印太民主治理諮商對話，及全球合作暨訓練架構（GCTF）所舉行的「培養媒體識讀以捍衛民主國際工作坊」等。

外交部發言人歐江安今對此表示外交部誠摯歡迎，這些並都彰顯台美積極合作推動人權、民主及良善治理等核心價值的努力與具體成果。台灣作為國際間備受肯定的民主成功故事及良善力量，不僅在捍衛民主自由的最前線堅定維護自身的民主制度，也樂願在國際社會貢獻所能，期望為促進區域的自由秩序與民主良治盡一份心力。

歐江安強調，我國政府將持續與美國等理念相近國家積極攜手合作，強化台美在印太戰略下更密切的合作夥伴關係，共同落實對印太區域的共享願景。

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