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韓國瑜滿意度若能超過50％ 高市議員對賭100隻烤鴨

邱俊憲承諾，如果韓國瑜能做出一份滿意度超過5成的民調，他就提供100隻仁武、鳥松的烤鴨。（記者王榮祥攝）

邱俊憲承諾，如果韓國瑜能做出一份滿意度超過5成的民調，他就提供100隻仁武、鳥松的烤鴨。（記者王榮祥攝）

2019-11-04 10:47:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨議員邱俊憲今早公布一份自行委託調查的民調，結果韓國瑜施政不滿意度達到65%，創下新高，但邱俊憲未公布民調公司，理由是擔心遭韓市府查水表。邱俊憲也承諾，如果韓國瑜能做出一份滿意度超過5成的民調，他就提供100隻仁武、鳥松的烤鴨。

這份在10月30日至31日進行的民調，對象是高雄市20歲以上民眾，以市話進行訪問，完成1070份樣本，結果顯示非常滿意韓國瑜施政滿意度的只有16.2%，滿意的有 15.8％，合計32%。

非常不滿意的有48.2%、不太滿意的有16.8%，合計65%，不滿意度創下歷史新高，未表態者則有3%。

以年齡層區分，20至29歲對韓國瑜施政不滿意度最高，達83.4% ，30至39歲也有63.9%。

邱俊憲指出，這份民調是他自己花錢，委託民間公司進行調查，是要警惕市府，因為韓市長個人的政治動作（選總統），已經影響到市民對施政的滿意度。

針對這份民調並未公布調查的公司，邱俊憲也解釋說，韓市府會質疑這份民調的真假，但為了保護民間委託公司不要遭到市府查水表，或遭韓粉無理騷擾，因此沒公布。

邱俊憲掛保證說，他在議會公開質詢，願意負全責，可受公評，如果韓國瑜不相信，請他以公務預算也做一份民調，他就知道現在高雄市民對他滿意或不滿意，「如果他能做出一份對他滿意度超過5成的民調，我就心服口服。」

不過後來邱俊憲又改口說，如果韓國瑜能做出一份對他滿意度超過5成的民調，他就提供100隻仁武、鳥松的烤鴨。

民進黨議員邱俊憲公布一份自行委託調查的民調，結果韓國瑜施政不滿意度達到65%，創下新高。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨議員邱俊憲公布一份自行委託調查的民調，結果韓國瑜施政不滿意度達到65%，創下新高。（記者葛祐豪翻攝）

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