外籍男想藉起落架偷渡 移民署：有中轉可能

移民署長邱豐光。（記者涂鉅旻攝）

2019-11-04 10:25:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕桃園機場本月2日發生一起外籍人士攀爬待起飛班機起落架的情形，對此，無黨籍立委趙正宇今日在立法院內政委員會質詢時問，這件事並非航警局和移民署發現，為何會有此事？內政部長徐國勇表示，這的確相關機關要做國境管理維護工作，目前尚不知道此人身份；移民署長邱豐光表示，目前懷疑這名男子是偷渡，也有中轉的可能。

趙正宇表示，外籍男子透過起落架偷渡，是在電影上才看得到的情節，且我國1年有1500萬人次出國，卻有人這樣跑來跑去。徐國勇表示，這的確相關機關要做國境管理和維護，到目前為止，還是找不到這名外籍男子身份，也沒有入境資料，只能「無名氏」移送並拘押，且我國在2015年8月以後才建立指紋機制，因此，這名男子不是偷渡，就是這個時間點以前進來台灣。

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邱豐光表示，這名外籍男子，我方指紋資料無法比對，因此，移民署懷疑這名男子是偷渡，也有中轉的可能。徐國勇表示，他會請移民署、航警局做相關會議，了解事情始末。

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