味全「龍」與竹市簽約 高市府官員：龍不夠「專情」

民進黨高市議員邱俊憲（左二）追蹤味全龍到高雄話題，擔心鳳凰飛了、龍也走了？（記者王榮祥攝）

2019-11-04 09:37:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕味全龍隊將與新竹市簽約。民進黨高市議員邱俊憲今質詢高市運動發展局，為何是跟新竹簽約、不是跟高雄？不要鳳凰飛了、「龍」也走了，運發局長程紹同表示，他不夠專情。

新竹市長林智堅今天將與味全龍領隊吳德威，及頂新集團三董魏應充，還有總教練葉君璋等人相見，並且宣布新竹棒球場將於2022年正式營運10年，亦即味全龍未來主場有機會將移居新竹市。

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消息指出，頂新已展開新竹球場認養計畫，第一年至少投資千萬以上，並且想要運用高科技連動AR、AI，甚至擁有5G的智慧球場。

民進黨高市議員邱俊憲、簡煥宗、何權峰、李柏毅今在高市議會總質詢時，第一題就問運發局，先前說的那麼大聲，聲稱味全龍要來高雄澄清湖棒球場？結果味全龍選擇跟新竹市簽約，邱俊憲感慨不要鳳凰飛了、龍也走了。

程紹同指出，澄清湖棒球場還是要走正常招標，味全龍營運計畫書已送進來，儘管龍隊將與新竹簽約，並不表示不跟我們（高雄）簽約。

面對議員追問到底為什麼龍會去新竹？程紹同進一步表示，不夠專情。

針對味全龍與新竹簽約。高市運發局長程紹同表示，他不夠專情。（記者王榮祥攝）

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