呂秀蓮連署未達標 陳水扁：未必對蔡總統有利

呂秀蓮連署未達標。（資料照）

2019-11-04 09:29:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕11月2日前副總統呂秀蓮由於連署未達標，宣布退選並發表五點聲明，前總統陳水扁被問到個人看法時表示，這樣的結果其實並不太令人意外；阿扁同時舉美國職棒為例，解析呂副退選，未必對蔡總統有利。

阿扁分析，呂副決定那麽晚，在總統候選人登記連署參選截止的前一個晚上才對外宣布，短短一個半月內要完成28萬份的連署書，當然是辛苦的挑戰，結果不如預期，卻也雖敗猶榮！

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他透露，了解內情的政壇老將私下這樣分析，呂副45天連署期，共成功連署了12萬2千份，其中郭倍宏喜樂島系統約9萬份，呂彭許（榮淑）陳（秀麗）蕭（曉玲），加上自發性寄到台北辦公室的共3萬2千份以上。

郭倍宏喜樂島方面除了系統性包括國民黨地方派系，以嘉義黃派為主力，也有雲林農會系統等約7萬份。呂副自營的系統性連署票約有2萬份跳票；另有2萬份被中途「劫收」，關鍵時刻人和票都不見了。以致未能通過門檻的一半14萬份，至為可惜！

以上比較深入的內幕分析，究竟真實性如何？阿扁也無從查證，但可以確定的是，2012年宋楚瑜連署參選總統可以達到50萬票，除了他個人與親民黨公職人員在全國各地的人脈外，包括兩傅（苗栗學鵬+花蓮崐萁）全力動員的系統性連署，顯得至關重要。

從連署結果看來，郭倍宏喜樂島陣營一再宣稱，去年喜樂島聯盟發起推動的「獨立公投，正名制憲」運動多麽成功；還有2020東奧台灣正名公投案得到超過400多萬的支持，顯然不能化作呂副參選連署的動力。這也給「一邊一國行動黨」爭取不分區政黨票很大的警訊！

阿扁認為，有人說呂副退選，對形塑一對一藍綠對決的蔡總統相對有利，倒也未必見得。看過美國職棒世界大賽冠亞軍賽，一般看好將會奪冠的太空人隊，卻敗給半世紀以來從未奪冠的國民隊。在七戰中，國民隊先贏2戰，再連輸3戰，接著贏了第6戰，3:3平手。

最後第7戰，國民隊先贏2分，太空人隊3:2逆轉勝到第7局，仍被國民隊以6:2奪下51年來第一座世界大賽冠軍，而且贏的4場都在太空人隊的主場，所謂主場優勢未必是勝球保證。而現任的執政優勢，是否也是勝選保證？籲請蔡總統陣營絕對不能掉以輕心！畢竟總統選戰還沒正式開打呢？！

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