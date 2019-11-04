素人站台吐心聲：「只有慈庸願意站出來幫我們」！

立委洪慈庸募款餐會，金水伯（中）等農友站出來挺慈庸，感謝她協助解決國有地承租爭議 。（取自洪慈庸臉書）

2019-11-04 08:28:22

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸昨舉辦連任募款餐會，現場席開百桌，除政治人物站台外，不少洪慈庸服務過的「素人」也紛上台相挺，包括后里在地農民「金水伯」許金水、頭家國小家長會前會長饒偉弘及軍中陳情案件家屬李爸爸，他們說「只有慈庸願意站出來幫我們」，肯定慈庸是一位真正為民眾做事的人。

「金水伯」因國有地承租爭議請求洪慈庸協助，在洪慈庸積極協調下，在2017年創下承租爭議協調成功的全國首例！完成承租45筆土地的手續，10 多人一起站出來挺慈庸。

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金水伯說，一直都沒有關心他們這群庄腳的老農，過去都被拒於門外，從沒有委員真正提供協助，每次都是為了騙選票才想到我們，致問題一直未解決。「因為不懂，所以一直被騙」，直到遇到洪委員，30年的心願，因為慈庸的協調，讓我們在國有土地承租上得到公平正義，慈庸讓我們能安心耕作，這是全國首例承租爭議協調成功的案子，感謝慈庸讓我們這些老農不再擔憂，我們一定要用選票讓慈庸當選，讓這麼好的委員連任成功。

饒偉弘則說，洪委員得知頭家國小跑道年久失修，考量孩童安全，積極發聲爭取資源，讓19年沒有整修的跑道，終於在今年3月完工，也讓學生有一個安全活動的空間，這麼好的委員，我們一定要讓她連任成功，讓台灣教育文化變更好。

來自嘉義的李爸爸則說，慈庸是一位很認真、有能力的立委，對軍中很關心，推動法案不遺餘力。他的孩子因在軍中受到冤屈，寄出的陳情書只有慈庸委員給他回應，這讓他很感動，既使不是同一個選區，她仍替我們爭取權益，她是真心幫助我們，我們一定要好好支持她，也懇請台中潭雅神鄉親讓洪委員連任成功。

來自嘉義的李爸爸說，慈庸是一位很認真、有能力的立委，對軍中很關心，推動法案不遺餘力。（取自洪慈庸臉書）

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