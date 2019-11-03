國政願景座談 賴惠員提太子宮商圈願景

民進黨立委參選人賴惠員今在新營太子宮舉辦「國政願景座談會」，提太子宮商圈開發願景，太子宮主委許清標、黃偉哲市長夫人劉育菁也出席，現場反應熱烈。（圖由賴惠員服務處提供）

2019-11-03 23:57:08

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨立委參選人賴惠員今在新營太子宮舉辦「國政願景座談會」，提太子宮商圈開發願景，太子宮主委許清標、黃偉哲市長夫人劉育菁也出席，現場反應熱烈。

賴惠員表示，太子宮廟歷史悠久，是台灣所有中壇元帥太子廟的開基始祖，分靈而出的太子爺遍佈全台，因此每年9月初九太子爺聖誕千秋，分靈神明紛紛返回太子宮進香，廟會活動每年帶動近600萬進香人潮。

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原始祖廟於1999年列為國家三級古蹟，中壇元帥專用神轎最具特色，賴惠員認為，可邀集各方有力人士共同開發太子宮的商圈特區，如進入立法院，必力促政府協助完成。

賴惠員表示，開闢獨具一格的太子宮文化旅遊網路，每年吸引上千萬遊客，是真正的地方拚經濟。可在太子宮附近規劃並開拓出一個深具特色的「太子宮商圈」。配合歷史古蹟地方文化價值的經營，也可發展出最具特色的新營價值。

她說，太子宮商圈可包括有歴史的在地美食新營小燒餅、豆菜麵、新營肉丸、延平沙鍋魚頭以及包仔師胚芽意麵等；同時有鐵線橋老街、舊廍老榕、天鵝湖等美麗觀光景點，皆為吸引遊客前往新營商圈的特色。

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