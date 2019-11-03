王宋會談合作？王金平故作神秘：以後再說

王金平3日晚上出席新北市三重雲林同鄉會第五、六屆理事長交接典禮。（記者陳心瑜攝）

2019-11-03 22:15:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕外傳前立法院長王金平10月曾經和宋楚瑜見面，談選戰合作事宜，王金平坦言，「也不能說沒有，兩人的確有見過面」。至於談了什麼？王金平故作神秘表示，現在不能講，以後再說。媒體追問是否有第二次會面？王金平說，應該還會有吧，再慢慢看。

王金平今天晚上出席新北市三重雲林同鄉會第五、六屆理事長交接典禮，致詞表示「以後有需要的，再拜託大家」，引發聯想，王金平接受訪問時解釋，只是說日後有需要的，沒有說一定要參選或怎麼樣。

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外傳王金平近日已經和宋楚瑜已經會面，討論選戰合作模式，王金平回應，「也不能說沒有見面」，只是不是媒體報導的10月26日。

外界關注親民黨主席宋楚瑜是否參與總統大選，媒體詢問，宋楚瑜參選總統，是否會成為藍綠吸票機？王金平則說，宋楚瑜若參選，當然有很好的吸引力，歷練豐富，各方面關係很好、很緊密，所以影響力很大。

至於會衝擊到藍綠哪一方選情？王金平說，他也不知道宋會不會選，這都是假設性問題，他不便回答。

至於外傳謝金河婉拒做宋楚瑜的副手人選，王金平僅簡短回應，人各有志。

王金平3日晚上出席新北市三重雲林同鄉會第五、六屆理事長交接典禮。（記者陳心瑜攝）

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