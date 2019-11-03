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藍委稱韓國瑜上廁所有魅力 王丹諷：親自上更令人感動

王丹諷刺地指出，韓國瑜（中）的魅力不止於去上廁所，「親自」上廁所更令人動容。（資料照）

王丹諷刺地指出，韓國瑜（中）的魅力不止於去上廁所，「親自」上廁所更令人動容。（資料照）

2019-11-03 22:18:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜10月31日到桃園舉辦原住民後援會，國民黨藍營立委陳學聖致詞時脫口說，韓國瑜到加油站上洗手間，這就是魅力所在。中國民運人士王丹對此諷刺，最令人感動的是韓國瑜居然「親自」上廁所。

陳學聖當天說，「韓國瑜跟我們一模一樣，也需要上洗手間」，還說韓國瑜到加油站借洗手間，被正在加油的工讀生問到，「你怎麼來這裡」，當時韓國瑜回應「我來上洗手間」。陳學聖對此大力讚賞，驚呼「這就是韓國瑜的魅力所在！對不對」！

王丹今（3）日在臉書指出，看到陳學聖因為韓國瑜在加油站上廁所而迷妹一般稱韓有魅力，「我覺得他根本沒有看到這件事更加光輝偉大有魅力的一面，實在是太瞎了！」王丹諷刺，「最令人感動的，應當是作為一個偉人，韓國瑜居然『親自』上廁所」。

王丹強調，按照陳學聖的邏輯，韓國瑜自己上廁所的舉動「簡直就是民族救星啊」，不只能夠用魅力兩字來形容，但也因此可以看出陳對於韓的「魅力」所在體會不深。

王丹臉書全文

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