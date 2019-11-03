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幸好擋下這家中資！財經女神點出其他護台事蹟

財經專家胡采蘋表示，有許多人為台灣擋下很多事，包括戒急用忍、太陽花學運，以及擋下紫光集團收購台灣半導體廠的事件。（圖取自胡采蘋臉書）

財經專家胡采蘋表示，有許多人為台灣擋下很多事，包括戒急用忍、太陽花學運，以及擋下紫光集團收購台灣半導體廠的事件。（圖取自胡采蘋臉書）

2019-11-03 17:28:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國國企紫光集團和方正集團的美元債券價格暴跌，雙雙債台高築。財經專家胡采蘋今（3）日指出，除了當時擋下紫光收購台灣半導體廠，「戒急用忍」、太陽花學運都為台灣擋下許多事，卻有一群人把投資台灣的錢，拿去投資中國的下一代，卻回來虧台灣人「草莓族」，批評道「最可恥就是這些人」。

報導，中國清華大學控股的半導體國家隊「紫光集團」，是中國建立世界級半導體產業的一環；方正的業務則涉及網路、醫藥和大宗商品交易等，控股股東為北京大學全部持股的北大資產。兩控股公司實際控制人是中國教育部。

兩家中企都面臨沉重債務壓力，而專家認為，紫光和方正美元債價格急跌，反映兩家公司可能在下一波美元債違約的中企行列。

財經網美胡采蘋發臉書寫道，一堆人告訴她，好險當初有擋住紫光收購台灣半導體廠。她表示，很多人為台灣擋下不少事情，如果當初沒有戒急用忍，現在就沒有台積電；如果沒有太陽花運動，今天出口會跌得跟簽了FTA的南韓一樣，衰退10幾個百分點；如果沒有擋下服貿，如今銀行會有多少壞帳等等。

胡采蘋進一步說道，應該投資在台灣的資金都去了中國，「哪有一代人不投資下一代，投資別人的下一代，然後還要回來虧自己的下一代草莓族玻璃心冰淇淋」，狠批「最可恥就是這些人」。

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