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轟韓到處販售初戀！陳芳明：自己騙自己怎麼給承諾？

韓國瑜對民眾表示，自己初戀是在26歲，但去年曾說是19歲，作家陳芳明對此抨擊韓到處販售自己的初戀。（資料照）

韓國瑜對民眾表示，自己初戀是在26歲，但去年曾說是19歲，作家陳芳明對此抨擊韓到處販售自己的初戀。（資料照）

2019-11-03 17:23:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期爭議不斷，1日在桃園競選晚會時自爆初戀發生在26歲，與去年競選市長時，自稱19歲初戀有所出入，作家陳芳明對此指出，「每次面對不同選民就作出承諾，毫無預算概念。就像他的初戀那樣，到處販售」。

陳芳明今（3）日在臉書表示，一個對初戀都不誠實的總統候選人，一輩子都會不斷誇下海口，初戀好幾次的韓國瑜，只要面對不同城市的選民，也會信口開河提出政策支票，每個人的生命中都會有過初戀，那是感情的最初原點，也是人生最誠實的時刻，但對韓國瑜而言並非如此。

陳芳明強調，一個政客對自己都不誠實，如何對選民做出承諾？韓國瑜目前為止，所提出的政見支票金額已經超過兆元，韓每次面對不同選民就作出承諾，毫無預算概念，正如同他幾度自爆自己的初戀年齡那樣，到處對選民販售。

陳芳明臉書全文

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