全國漁業後援會成立 蔡英文︰提撥百億經費 擴大養殖業保險

尋求連任的蔡英文總統授旗給來自全國各地的漁業界後援會，表達感謝。（記者黃建華攝）

2019-11-03 17:02:23

〔記者黃建華／高雄報導〕支持蔡英文總統連任的漁業界人士今在高雄舉行「蔡英文全國漁業後援會」成立大會，蔡總統特別到場表達感謝，並大談政府關注遠洋、近海漁業與養殖業的政績，除了促成歐盟在今年解除對台灣遠洋漁業「黃牌」名單，保住400億元的產值不受衝擊，未來更將提撥100億元經費擴大辦理養殖業的保險，避免養殖戶因天災而減少收入的損失。

上千名來自全台灣各地的漁業界人士，今天中午齊聚高雄市鹽埕區的「高雄國際會議中心」，成立「蔡英文全國漁業後援會」，表達支持蔡英文總統連任。總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、民進黨籍立委賴瑞隆、邱志偉、邱議瑩、管碧玲、鍾孔炤等人都到場，籲請「總統支持小英、民進黨國會過半」。

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在蔡總統到場前，漁業界人士紛上台致詞，稱許蔡政府團隊近3年多對漁業界的重視。其中，過去曾抨擊過農委會的高雄區漁會總幹事黃昭欽特別稱許在蔡政府的努力下，讓歐盟在今年解除對台灣遠洋漁業的「黃牌」警告，避免台灣遠洋漁業不再頻頻受罰。他表示「要向政府道歉，過去錯怪農委會主委陳吉仲了！」

主持人徐佳青也指出，政府關心漁民不止這件，行政院蘇貞昌院長聽到東港區漁會反映碼頭太淺，船無法出入，立刻指示撥3億元改善，另外，前鎮漁港50年作業環境未改善，爭取經費改善一事，蘇院長也指示專人研究，編列10億元協助改善。

蔡總統在下午1點半抵達會場，氣氛達到高潮，現場揮舞旗幟高呼「蔡英文！凍蒜、凍蒜、凍蒜！」聲不斷，蔡總統隨後上台授旗給來自全國各地50多個漁業界後援會，表達感謝，她盛讚台灣遠洋漁業、近海漁業及養殖業，每年產值高達新台幣9百多億元，是台灣相當重要的產業，政府相當重視關懷漁民權益福祉。

蔡英文指出，台灣遠洋漁業界2015年被歐盟列入打擊非法、未報告及不受規範（Illegal, Unreported and Unregulated，IUU）漁業不合作國家警告「黃牌」名單後，頻頻受罰，政府相當心疼，因此政府積極努力下，今年總算促成歐盟解除對台灣遠洋漁業「黃牌」名單，保住遠洋漁業400億元的產值不受衝擊，除此之外，未來將提撥100億元經費擴大辦理養殖業的保險，避免養殖戶因天災而減少收入的損失。

不過，蔡英文也強調，光是支持她連任總統還不夠，國會立委席次若不過半，要推動政策、改革，難以伸展，籲請大家也要支持民進黨籍立委候選人，並把政黨票投給民進黨「好不好？」，獲在場人士熱烈回應。

這起漁業界支持小英連任的造勢活動過程，雖發生一名女子在台下高呼「國道收費員權益」的小插曲，但該女子還沒講完是要表達什麼，就被在場安全人員架出場外。

蔡英文總統感謝漁業界支持，並大談政府關注遠洋、近海漁業與養殖業的政績。（記者黃建華攝）

上千名來自全台灣各地的漁業界人士齊聚高雄，揮舞旗幟表示支持蔡英文總統連任。（記者黃建華攝）

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