韓粉質疑「1450」 記者：不論政治顏色 忠實採訪報導

知名直播主高鈞鈞靠近拍攝本報記者的電腦螢幕。（取自畫面）

2019-11-03 15:32:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨昨晚舉行「新北群英會」音樂會，邀請總統蔡英文出席，但活動中一名被認為是韓粉的直播主高鈞鈞竟直闖現場媒體區，質疑正在發稿的年輕人是「1450」（網軍）。遭拍攝的本報記者今天在臉書發文表示，採訪新聞是責任也是義務，不論何種政治顏色，皆忠實採訪報導。

本報記者還原昨晚造勢活動現場，指當時媒體都在記者區埋首記錄蔡英文的談話內容，她也一樣，卻突然聽到左後方有人靠近問：「妳現在打的等等可以在哪裡看到？」當時她忙著寫稿，沒空回頭看是誰，以為是好奇的民眾，因此下意識回答「自由時報」，沒想到對方竟拿著手機直接靠近她的電腦拍攝，她制止說「請不要拍到我的電腦螢幕」，後來才知道被人在直播中帶入「1450」等不實用語。

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本報記者說，發稿區明明有標示「媒體區」，清楚可視，這位直播主走上前詢問，不就是想確認這群「打稿者」的身分？既然確認了，為何又在直播中質疑媒體工作者專業。

本報記者認為，原本單純的對話內容卻遭斷章取義，不但污衊媒體記者的專業，對方更預設立場、移花接木的抹黑，究竟誰才是所謂的1450？誰才在帶風向？她強調，身為新聞工作者，採訪新聞是責任也是義務，不論何種政治顏色，皆忠實採訪報導。

本報記者表示，記者到場採訪發稿，唯一的標準就是「有無新聞性」？沒有考量這場活動的「顏色」問題，不是只有蔡英文如此，韓國瑜、李佳芬兩人到新北市的各種造勢場合，本報記者同樣到場記錄採訪，柯文哲、郭台銘等人也是相同；對於有人刻意以「雙重標準」散播不實謠言，無視媒體工作者的專業，故意將媒體人的「工作」視為帶風向的工具，她深感遺憾。

高鈞鈞今天雖然修改影片標題，但直播內容依舊是「有沒有看到這一群年輕人用電腦在打字，1450是不是？我不知道，大家看得到嗎？」

高鈞鈞在臉書表示，媒體擅自發表影片侵權，雖然後來媒體設不公開，一樣侵權，她也拍攝媒體電腦畫面，也侵權了，所以刪除那一段，呼籲大家不要攻擊媒體記者，直播的目的就是要追求真相，日後會更謹慎小心。

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