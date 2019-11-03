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巨幅廣宣傳台灣燈會 中市長「現身」惹議

觀旅局長林筱淇還現場狀況指出，市長盧秀燕的照片其實很小，並強調「縣市首長代言燈會並無不對」。（圖擷取自林筱淇臉書）

觀旅局長林筱淇還現場狀況指出，市長盧秀燕的照片其實很小，並強調「縣市首長代言燈會並無不對」。（圖擷取自林筱淇臉書）

2019-11-03 15:10:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀旅局製作巨幅廣告，自11月1日起在台北捷運忠孝復興站，宣傳台灣燈會后里馬場的動物狂歡燈區，因上有市長盧秀燕大幅個人照，引發網友及市議員賴佳微質疑，台中市長盧秀燕「藉台灣燈會的名義在行銷自己」；觀旅局長林筱淇則說，市長個人照其實很小，而且縣市首長代言燈會有何不對？

網友在臉書社群PO文指出「媽呀，北漂逃離台中還看到『派咪亞』（髒東西）」，質疑市府在北捷宣傳台灣燈會的大幅廣告，市長版面佔5成以上，超越比例。

市議員賴佳微也質疑「一個上半年度市政滿意度都是倒數第一名的市長，現在滿意度也僅次最後一名韓國瑜的盧秀燕市長，堅持用林筱淇籌劃整個台灣燈會的結果，卻是將預算當成宣傳盧秀燕的經費」。

賴佳微說，盧市長又沒有要選舉，何必大費周章的到處自我宣傳。就算要競爭國民黨副總統寶座也不該拿宣傳燈會的預算到台北假公濟私！

觀旅局長林筱淇表示，PO文的網友應沒有實際到現場，因為在廣告上市長佔的比例非常小，臉書社群上的照片是角度問題，而且縣市長首長代言燈會有何不對？「不應為罵而罵」，盧市長至少代表80多萬市民選出的市長，台灣燈會大家都很期待，在北捷的廣告牆出去後，也獲得很多人的正面肯定及回應，因北捷的忠孝及復興站運輸量達600萬人次，才以該站為宣傳。

市府宣傳台灣燈會卻用市長盧秀燕個人照引發質疑。（圖擷取自臉書）

市府宣傳台灣燈會卻用市長盧秀燕個人照引發質疑。（圖擷取自臉書）

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