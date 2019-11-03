支持韓交換學生政策 朱立倫：當新北市長時就送學生出國

國民黨前主席朱立倫（左）與立委參選人黃馨慧談翻轉技職教育。（記者張菁雅攝）

2019-11-03 14:13:39

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨前主席朱立倫今日到台中市輔選第4選區立委參選人黃馨慧，兩人透過直播討論翻轉技職教育、培育新領人才。朱立倫提到國民黨總統參選人韓國瑜日前提到要把台灣學生送到外國交換，他認為這個想法非常好，他當新北市長時就把高工、高職優秀人才送到國外學習，他們畢業後成為真正的冠軍、真正的人才。

黃馨慧提出「翻轉技職教育，新領人才培育」的政見，並表示，台灣的技職教育在上次教改被翻轉，學生都跑去念大學，卻讓年輕人畢業就失業，而過去國中畢業不想念書的學生，就去念技職學校，當時技職教育培養很多人才，技職學校變成科技大學後，企業缺乏基層人才，成為教育最大的問題。

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朱立倫也表示，20年前，他在新加坡遇到資政李光耀，李光耀告訴他，台灣把所有人變成大學生，有一天會發現所有人都找不到工作，或者找不到好工作。台灣年輕人幾乎百分之百讀大學，問題是畢業後發現大學4年讀的跟就業市場有落差。另外，很多企業反映缺工，因為來應徵的人不是企業需要的，因此台灣必須走回技職教育，

朱立倫表示，在新北市長任內，他最重視在地就學及翻轉技職教育，並強調自己動手做，找回「創客」的精神，才能翻轉技職教育，讓學校教的與市場需要的一致。

朱立倫也說，韓國瑜提到要把台灣學生送到外國交換，這個想法非常好，國外交換分2部分，一個是學術的交換，另一個是技術的學習，他當新北市長時，把高工、高職優秀的人才送到德國、日本、澳洲去學習，例如新北市三重高工汽修科學生到德國賓士、BMW原廠受訓，回來變成汽車修理大師，畢業直接進賓士、BMW工作，他們才是真正的冠軍、真正的狀元。學生透過學術的交換，或技術的學習，可以在不同領域培養出優秀的人才。

國民黨前主席朱立倫（左）與立委參選人黃馨慧開直播，拉近與年輕人距離。（記者張菁雅攝）

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