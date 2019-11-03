林智堅城市外交拓展國際視野成施政亮點！

新竹市長林智堅推動城市外交，今年已有11國20次的來訪，也成功打開新竹市能見度，也因為城市外交，助攻科技產業的升級。（圖由市府提供）

2019-11-03 14:11:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅4日將在市議會第10屆第2次定期會進行施政報告，連任後的林智堅，透過城市外交，讓世界看見新竹市，今年到10月已和荷蘭、日本、葡萄牙、新加坡、以色列等11國、超過20次會面交流，除提高竹市國際能見度，更為在地科技產業牽線引資；更讓竹市站上世界舞台。

林智堅說，今年已有美、加、日、韓、英、德、荷、葡萄牙、新加坡、以色列、印度、斯洛伐克等11國共20次的到訪，其中新竹與荷蘭的互訪更密切，市府也以新竹米粉、台灣珍奶在地美食，透過「家宴」形式招待荷蘭、法國訪問團，經由交流跟世界做朋友，更應邀參訪美國在台協會，以城市外交策略為台灣增加國際能見度。

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此外，市府拓展城市外交後，也邀集竹科大廠，像台積電、聯電、旺宏、力晶，擔任交流平台，創造投資與合作機會，助攻高科技產業再升級的契機，也為竹市創造就業機會，吸引更多外國企業與新創進駐。

除推動城市外交拓展能見度，林智堅說，市府也從交通與教育著手，推動健全交通路網、試辦推動雙語教育，讓竹市與世界接軌，此外，市府也會續推大車站計畫、竹科X園區、市立圖書館與兒童探索館等建設，期許將竹市朝竹竹苗發展核心目標前進。

除拓展城市外交，他也以核心城市做施政主軸，包括借由公車進清大、打造7座智慧化停車場與三姓橋路正式通車等持續健全路網，創造暢通交通環境，教育扎根部分，亮點為推動雙語教育、全英語教學試辦，更持續推動新校園運動及規劃市立圖書館為下一代創造優質學習環境。

在友善城市方面，也以打造友善環境，加強社福照顧，完善城市生活機能為重點，包括打造4公里新竹之森，推動步行城市；推動一區一親子館、一區一營養中心，且提供全國最高早療補助、開辦定點臨托服務、愛心陪伴卡等創新社福措施，長照據點增加到130處，提供長照服務專車從5台擴大到31台，就是要以有感社福讓長輩健康到老。

另田園城市，則以綠地升級、微笑水岸、環境永續為主軸，整合城市藍綠帶，進擊的公園已完成17座公園改造，市立動物園也將在12月28日重新開園，接下來微笑水岸也獲水利署全國水環境大賞肯定，接下來市府會持續精進左岸、漁人碼頭、17公里海岸線等，復育生態環境，打造城市親水廊帶。

新竹市長林智堅推動城市外交，今年已有11國20次的來訪，也成功打開新竹市能見度，也因為城市外交，助攻科技產業的升級。（圖由市府提供）

新竹市長林智堅推動城市外交，今年已有11國20次的來訪，也成功打開新竹市能見度，也因為城市外交，助攻科技產業的升級。（圖由市府提供）

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