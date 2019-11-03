蔡壁如掃街 選民盼民眾黨要當國家棟樑、不要當蛀蟲

台北市府顧問蔡壁如（右2）陪立委參選人張幸松掃街。（記者郭安家攝）

2019-11-03 14:24:11

〔記者郭安家／台北報導〕台北市府顧問蔡壁如今天陪同台灣民眾黨第八選區（文山中正）立委參選人張幸松赴木柵市場掃街，掃街過程發生小插曲，一位茶莊老闆質疑說「台灣民眾黨有沒有要在中華民國之下當一個忠誠的反對黨，有沒有？很難嗎？很難理解嗎」，還虧「不要來補鏡頭啦！」蔡回說，應該另一個思維來思考目前國家需要什麼。

陪同掃街的順興社區發展協會理事長單連城也忙解釋說，民眾黨是中華民國下面一個政黨，當然為退伍軍人爭取權益，這沒有問題。蔡壁如與張幸松掃街過程中，獲得不少攤販鼓勵，但掛著「台灣退伍軍人權益保障協會」的茶莊老闆，突然質疑民眾黨有沒有在中華民國之下當反對黨？

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蔡壁如也說，民眾黨成立後，不是來討論藍綠，是要回歸理性及科學，她同意每個人表達，但要思考目前國家需要是什麼，並和茶莊老闆握手致意。茶莊老闆也呼籲，民眾黨要成為國家未來的棟樑，但不要成為棟樑上的蛀蟲。

另一方面，蔡壁如臉書粉專已有3萬人按讚，對於永齡基金會執行長劉宥彤也要開粉專，對於外界將比較兩人人氣；蔡回應，其實也還好，昨天她剛好從台南回來坐高鐵，看到劉也開粉專，兩人都是好朋友，大家彼此互相拉抬人氣，這也是好事。

媒體詢問蔡壁如，柯文哲說要把她列入民眾黨不分區名單，結果又說不一定要進立法院？蔡壁如表示，她跟柯都是自主發言，她有柯文哲說不一定要進入立法院，畢竟民眾黨剛成立，有其他事情要做，到時該把她的角色分配在哪裡，會再來思考。

對於布局2024，蔡壁如解釋，上週二美麗島電子報，柯文哲民調還有24.7％，她走到每個地方去，很多人都會跟她說「市長要出來選」、「這辜負這麼多人期待」，柯也是想把市政做好，但總要讓支持者有期待，所以寄望2024。她說，後來柯文哲有來問她，她就說其實是讓支持者有個期待還不錯，柯想想也對，就是要寄望未來。

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