南部工業區後援會成立 蔡英文︰經濟呈穩定成長趨勢

總統蔡英文再度強調台灣今年經濟發展是亞洲四小龍之首，未來也呈現穩定成長趨勢。（記者葛祐豪攝）

2019-11-03 12:52:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文今早出席南部工業區後援會成立大會，吸引近千人參加，現場凍蒜聲不斷，她再度強調台灣今年經濟發展是亞洲四小龍之首，未來也呈現穩定成長趨勢。行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津為解決台商缺水、缺電、缺土地的問題，兩人更當場公布手機號碼，讓廠商隨時找得到人。

蔡英文南部工業區後援會成立大會，今天上午在高雄圓山飯店舉行，後援會副會長季惠卿先批高雄市長韓國瑜說，高雄現在總預算審查，韓國瑜竟然請假3個月拚選舉，選輸還是可以回來當市長，「是個負心漢」。

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經濟部長沈榮津歡迎台下廠商投資台灣，大家一起拚經濟。他說，今年台灣的GDP達2.91，韓國2.4、新加坡0.1，香港還是負的，業者有需要水、電、土地，可以盡量找他，並當場公布他的行動電話號碼。

行政院長陳其邁也舉例說，一名員工剛到公司就職不久，就要請假到大公司應徵，暗諷韓國瑜拋棄高雄，他也當場公布手機，歡迎業者有問題時可找他。

蔡英文在全場蒜聲中進場，他強調台灣經濟成長，這幾年維持穩定上走，今年是四小龍第一，過去3年努力的基礎，讓經濟力道更強，她有信心未來的經濟，也呈現穩定成長趨勢。

蔡英文強調，有這樣的表現不是僥倖與偶然，在美中貿易戰下，經濟部成立單一窗口，吸引台商回流6200億投資。蔡英文說，在高雄，經濟部全力開發橋頭科學園區，台南則有沙崙綠能科學園區，將成為南部最重要的科技產業重要聚落，不會輸給新竹為核心的產業聚落。

針對2020大選，蔡英文認為是對台灣很關鍵的選舉，對台灣民主化最重要的選舉，大家都要投票，讓投票率衝高，讓全世界聽到台灣的聲音，知道台灣的選擇是什麼？就是要顧主權，守護住台灣的民主自由。

蔡英文也說，做總統若國會沒有過半，會很難做，也呼籲大家投票支持民進黨高雄提名的8位立委。

總統蔡英文今早出席南部工業區後援會成立大會，吸引近千人參加，現場凍蒜聲不斷。（記者葛祐豪攝）

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