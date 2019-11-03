林姿妙連署反永侒採礦 填寫地址遭質疑是業者鄰居

宜蘭縣長林姿妙透過幕僚轉述，她永遠與縣民站在一起，才會簽署連署。（資料照，記者林敬倫攝）

2019-11-03 12:35:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣永侒實業申請在員山鄉中華村採礦引發反彈；最近有網友po網表示，宜蘭縣長林姿妙簽署反採礦案的連署，但只寫名字跟不完整的地址，不知是真心還是應付？且填寫的地址也跟永侒實業位於同一里，好像是鄰居；林姿妙透過幕僚轉述，她永遠與縣民站在一起，才會簽署連署，鄰居則不回應；林姿妙幕僚也強調縣長與永侒實業毫無交集。

永侒實業申請於中華村的礦業開發案，現在仍在環評審查階段，主要開採矽石與瓷土礦，以矽石為大宗，開發案最讓民眾詬病的，莫過於將一座山的海拔高度從403公尺，挖到只剩210公尺，高度幾乎只剩下一半；且每日有194輛次砂石車，往返台7線運送礦石，影響交通安全，讓以台7線為主要對外聯絡道路的中華村民憂心忡忡。

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中華村社區發展協會、內城社區發展協會及宜蘭縣惜溪聯盟等公民團體，近期透過書面與網路連署，要號召更多人反對此案，力阻環評通過，已超過2萬人簽署；林姿妙從未公開反對該採礦案，遭到綠營議員質疑，未與民眾站在一起。

林姿妙昨日參與陳定南基金會的音樂會活動，現場有放置反對永侒實業採礦案的連署書，有網友在ptt宜蘭版po文表示，林姿妙在活動現場簽署了一份聯署書，但只寫了名字跟不完全的地址，不知道是真心支持，還是只是應付應付。

該網友說，朋友看完林姿妙連署書，赫然發現上面的地址，跟永侒實業好像是同一里的鄰居，林姿妙為了保護好山好水，願意跟鄰居撕破臉，不愧當初競選喊出堅持做好事，希望能夠堅持下去。

對此，林姿妙透過幕僚轉述，她永遠會與縣民站在一起，才會簽署連署書，再次呼籲中央聆聽地方的聲音，本於職權為宜蘭的好山好水嚴格把關與監督，至於被質疑與永侒實業是鄰居，她則不回應；林姿妙幕僚表示，縣長填寫的地址已經住了40幾年，與永侒實業雖在同一里但還是有距離，並非鄰居關係，縣長更與永侒實業毫無交集。

中華村社區發展協會理事長陳明華說，縣長簽的連署書可以算數，很樂見縣長願意參與連署，反對永侒實業的礦業開發案，希望對阻擋開發案通過環評有幫助。

宜蘭縣長林姿妙簽署反對永侒實業礦業開發案的連署書。（讀者提供）

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