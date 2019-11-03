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韓國瑜30日到馬祖 參加陳雪生聯合競總成立大會

國民黨總統提名人韓國瑜將於本月30日飛抵馬祖南竿鄉，參加國民黨總統提名人韓國瑜、連江縣立委提名人陳雪生聯合競選總部成立大會。（資料照）

國民黨總統提名人韓國瑜將於本月30日飛抵馬祖南竿鄉，參加國民黨總統提名人韓國瑜、連江縣立委提名人陳雪生聯合競選總部成立大會。（資料照）

2019-11-03 12:14:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜將於本月30日飛抵馬祖南竿鄉，參加國民黨總統提名人韓國瑜、連江縣立委提名人陳雪生聯合競選總部成立大會；國民黨立委提名人陳雪生特地將聯合競選總部成立大會，由往年的服務處前方空地改到空間較大的介壽濱海公園，現場將舉辦園遊會，讓韓國瑜與馬祖鄉親同樂。

國民黨總統提名人韓國瑜曾經在1978年到1981年，於馬祖莒光鄉西莒島服役，韓國瑜從陸軍官校分發到基層連隊，抽到「金馬獎」的他，第一站就是到馬祖莒光鄉，一待4年，也使得韓國瑜對於馬祖格外有感情。

陳雪生昨天在連江縣南竿鄉參加前縣長楊綏生兒子婚宴致詞時宣布，他與韓國瑜敲定時間，請行程滿檔的韓國瑜擠出時間，於本月30日飛抵馬祖南竿鄉，參加在南竿鄉山隴成立的韓國瑜與陳雪生聯合競選總部；陳雪生說，韓國瑜在馬祖受到鄉親支持，東引鄉、北竿鄉與韓國瑜服役的莒光鄉鄉親，都希望韓國瑜能到地方走一走。

11月2日中午，連江縣前縣長楊綏生娶媳婦，在南竿神辳居婚宴會館席開70桌，立委陳雪生擔任貴賓致賀詞時，宣布韓國瑜將於本月30日搭機抵馬，在山隴成立韓國瑜與陳雪生聯合競選總部。

陳雪生說，他和韓國瑜小時候都住在板橋篤行新村，篤行新村在葛樂禮颱風被淹沒，後來韓國瑜搬家到壽德新村，而他遷回馬祖。陳雪生說，篤行新村位於接近大漢溪旁的「十二埒」土岸旁，當時新海大橋尚未興建，篤行新村小孩想要去對岸的新莊看電影，沒錢搭船的，都是用游泳過去，陳雪生還說，他與韓國瑜都曾經幹過一些眷村小孩的頑皮事。

陳雪生表示，上屆立委選舉競選總部在服務處門口成立，為考慮韓國瑜帶來的人潮，30日舉辦的聯合競選總部成立大會，將移師到介壽濱海公園，現場同時舉行園遊會。

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