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首頁　>　政治

韓粉闖記者發稿區疑「1450」 韓辦：相互尊重、不干擾媒體工作

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之呼籲支持者互相尊重。（記者林良昇攝）

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之呼籲支持者互相尊重。（記者林良昇攝）

2019-11-03 11:42:20

〔記者林良昇／台北報導〕知名韓粉網紅「鈞鈞」昨晚在民進黨「新北群英會」音樂會造勢直播，拍攝記者螢幕，更指在發稿區的記者是「1450」網軍，引發媒體公憤。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今呼籲，不管哪個陣營的支持者，都要互相尊重，這種行為能夠避免儘量避免。

葉元之今受訪時表示，他昨日有跟當事人了解，如果直播主有這樣的行為，記者會非常不愉快，因為這可能會干擾到記者採訪，呼籲不管哪個陣營支持者，大家要互相尊重，能夠避免儘量避免。

葉元之說，一般民眾可能沒跟媒體接觸過，看了「鈞鈞」的影片，感覺她不太了解媒體採訪的流程，還把記者的電腦螢幕拍出來直播出去，當然有牽涉到隱私，應要避免，希望能讓媒體在不受干擾的環境下工作。

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