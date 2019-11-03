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首頁　>　政治

向土地公擲筊 侯友宜1次就聖筊

侯友宜（左）敲響起馬鑼準備開始遶境。（記者邱書昱攝）

侯友宜（左）敲響起馬鑼準備開始遶境。（記者邱書昱攝）

2019-11-03 11:52:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和土地公文化季今天在中和公園舉辦，來自全台共50尊福德正神像各乘坐1台三輪車，由車夫繞行中和南勢區，並準備3000份土地公餅沿路發送給民眾。新北市長侯友宜到現場體驗擲筊，沒想到第一筊就是聖筊，讓他笑說這都是市民的福氣，也是土地公要他認真做事，「不認真做事情，就會打屁股」。

活動現場邀請舞龍舞獅暖場，周邊攤位也設有闖關活動抽4K電視、麻糬DIY、擲筊比賽拿iPhone 11等，儘管外面下著細雨，仍吸引不少附近居民帶著小朋友們前來參加。開幕儀式中，侯友宜敲響起馬鑼，象徵遶境啟航。

侯友宜說，在地的土地公們就是里長，「神要拜、人要誠懇做事情」，同時辛苦的第一線團隊要尊崇土地公的精神，一步一腳印做事情；而作為市長也要秉持這個精神與大家結緣一起打拚，讓市民能平安、順利長大。

中和區長賴俊達表示，土地公是民間信眾最多的守護神，也和民眾關係最為親近，所有大小事都向土地公祈求庇蔭，透過這次土地公文化季集結全國及中和區內的50尊土地公神像，期盼帶給在地民眾福氣和好運。

現場的三輪車上都有一尊土地公神像作為遶境的代步工具。（記者邱書昱攝）

現場的三輪車上都有一尊土地公神像作為遶境的代步工具。（記者邱書昱攝）

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