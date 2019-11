中國企圖影響台灣選舉 泛歐自由黨派聯盟通過決議案譴責

泛歐自由黨派聯盟10月24日至26日在希臘雅典召開年會。(取自ALDE Party官方Flickr)

〔記者呂伊萱/台北報導〕歐洲議會第三大政治勢力、泛歐自由黨派聯盟(ALDE Party)10月底舉行年會,會中通過應對中國崛起決議案,內容包括關切中國干涉台灣內部事務、企圖顛覆民主以統一台灣,同時直言譴責中國企圖影響台灣大選,並呼籲歐洲支持台灣對抗假訊息。

歐洲議會近來與台灣關係越趨密切,泛歐自由黨派聯盟10月24日至26日在希臘雅典召開年會,並於會後通過「加強歐洲因應中國崛起的能力」(Improving Europe's capabilities to address the rise of China)決議案。

該案指出,中國崛起、但其發展並非以自由民主法治與市場經濟為基礎,現更憑藉國家資本主義和政黨專制,嘗試建立開放社會的替代模式,呼籲歐洲國家加強因應。

決議案內容包括關切中國干涉台灣內部事務,企圖顛覆台灣民主,以遂行其終極統一的目標。決議案也譴責(condemn)中國企圖影響我國明年1月的總統大選,同時呼籲歐洲以專業經驗支持台灣對抗假訊息,以確保選舉結果反映真實民意。

泛歐自由黨派聯盟同時關切中共迫害人權、香港及新疆情勢,以及中國透過「一帶一路」投資擴大在巴爾幹地區及歐盟內部的影響力。聯盟呼籲歐盟及會員國對中國採取一致的政策,以維護人權、法治及自由社會的市場經濟體制。

外交部今天表示,中國輸出專制統治思維已引起歐洲主流民意高度關切,此決議案的通過則彰顯台歐共享民主自由的價值,以及雙方合作維護民主體制的重要。外交部對此表示肯定與感謝,並將持續與歐洲理念相近夥伴深化合作,共同維護共享價值與利益。

「泛歐自由黨派聯盟」由67個歐洲自由或民主派政黨所聯合組成,目前在歐洲議會是第三大政治勢力,其中包括歐盟理事會準主席米歇爾(Charles Michel)所屬之政黨,具有相當影響力。

