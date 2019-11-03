韓粉質疑記者「1450」 蘇貞昌籲：尊重媒體人、維護言論自由

蘇貞昌今天早上至新莊擎天府參拜，並參加子弟兵、立委吳秉叡舉辦的「顧台灣會做事萬人登山活動」。（記者陳心瑜攝）

2019-11-03 09:41:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕「韓粉」昨天晚上在民進黨「新北群英會」音樂會造勢直播，質疑發稿區的記者是「1450」（網軍），行政院長蘇貞昌今天受訪表示，應該要尊重媒體人，媒體人是很辛苦的，在第一現場讓民眾有知的權利，應給他們最好的空間，雖然某些媒體的有些報導，讓有些人不滿意，但還是要維護媒體的報導空間，因為這也同時是在維護民主、維護前人爭取的言論自由。

蘇貞昌說，台灣好不容易走到民主開放的年代，早已遠離國民黨當年的威權，再看看今日的香港，對媒體這麼不友善，甚至國際媒體還被開槍擊中，打到眼睛，就知道媒體人非常辛苦。

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蘇貞昌說，應該要尊重媒體人，給他們最好的空間，他也相信台灣一步步走，就算某些媒體、報導，讓有些人不滿意，但還是要為留下媒體的報導空間。

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