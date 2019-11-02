韓國瑜深夜發文 「與其蓋屏東高鐵，寧願投資下一代」

韓國瑜。（記者葛祐豪翻攝）

2019-11-02 23:59:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜周六（2日）深夜在臉書發文，提到大家討論度最高的「政府讓您出國交換一年」、「就學貸款免利息」，他強調與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵，寧願把這些錢拿來投資下一代！

韓國瑜指出，他這幾次青年座談，大家討論度最高的就是「政府讓您出國交換一年」，還有「就學貸款免利息」，能夠引起社會各界廣大迴響與討論，表示大家心中也認同，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的。

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韓國瑜表示，他在大學期間也是半工半讀，希望多賺一點學費、生活費，教育部的官員可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。

針對他提出的「就學貸款免利息」，教育部高教司擔憂沒需要的學生可能貸款套利，對此，韓國瑜批評教育部根本不食人間煙火，「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？試想一個學生如果付得起學費，何必自找麻煩去找擔保人，再繳交一堆文件申請就學貸款？」

韓國瑜批評民進黨政府，短短幾個月就撒了幾千億的支票，與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵、拿納稅人的錢去綁樁、酬庸、購買親信的禮盒，我寧願把這些錢拿來投資我們的下一代！

韓國瑜說，他認為政府提供免利息的優惠，配合現有的清貧學生就學補助，一定能減少許多孩子的就學負擔，讓青年學子能夠安心學習。他也一再強調，讓大學生出國交換，是非常重要的，因為少子化的台灣，人才是台灣的最大資產。

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