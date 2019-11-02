11歲小畫家送總統神秘卡片 考驗小英能否看出「台灣味」

小插畫家潤餅（右2）今天把神秘信封交給總統。（記者王捷翻攝）

2019-11-03 00:32:12

〔記者王捷／台南報導〕總統蔡英文與與前行政院長賴清德2日於台南合體造勢，有一位女孩上前送給總統一封神秘卡片，蔡英文認為這是女孩送給她的，她來讀就好，未讓媒體拍攝，這位女孩就是11歲台南小插畫家潤餅，她曝光有如「國家機密」等級的信封內容，其實是一幅是小英養的貓「想想」跟「阿才」插畫，讓總統累的時候可以看，卡片也是她以珍奶、黑熊作為意象的創作「台灣味」，所以要考驗小英總統有沒有看出來。

年僅11歲的小畫家「潤餅」因為忘了把英文課本帶回家與母親吵架，賭氣下畫了「英文」，潤餅媽覺得女兒筆下的總統蔡英文很可愛，因此寄到了總統府表達支持，結果竟然收到總統府回信，讓潤餅意外多了很多粉絲，也讓潤餅媽覺得總統很接地氣。

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潤餅在1日晚上才臨時知道總統要來台南，原本想畫一幅畫親手交給總統，但是臨時卻不知道畫什麼，潤餅媽則問潤餅，她記得潤餅曾經畫過蔡英文養的貓蔡想想跟阿才，看之前的新聞，感覺總統很喜歡貓，要不要送想想跟阿才的作品給總統？

潤餅覺得總統不能隨身帶著貓，但是可以隨身帶著畫在身邊，所以決定把她畫的想想跟阿才送給總統，希望總統累的時候能看一下療癒，另外還拿出另一件「台灣味」創作所製成的卡片，也很適合送給總統，潤餅媽則說，卡片內容是潤餅對總統的悄悄話，但大概是表達支持，是全家都是「鋼鐵英粉」。

潤餅說，「台灣味」創作原本是在今年的小個展展出，不過後來主辦單位看潤餅的臉書，知道她是支持香港，怕展出時有中客、政治味太重，所以就取消了，但是她覺得沒關係，至少在台灣沒感冒也可帶口罩、開心喝波霸奶茶也不會因為台灣味太重被抓走。

卡片中潤餅也加了一個小測驗，原本是想測試總統會不會看出來，在這裡也提早解答，「台灣味」的珍奶，奶茶倒出的部份有台灣的形狀，而黑色的珍珠，細看則可以看到台灣黑熊的白色V領，不曉得總統會不會看出來。

這是潤餅要送給總統的「想想」與「阿才」，希望總統看的時候可以療癒一下。（記者王捷翻攝）

這幅「台灣味」翻倒的珍奶，原本潤餅要在個展展出，但是展場得知潤餅支持香港自由，怕展出場地中客多、政治味太重、太敏感了，所以就取消了。（記者王捷翻攝）

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