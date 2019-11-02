韓粉衝小英造勢場驚喊「1450網軍作業」？ 原來是…

韓粉看到一群年輕人正聚集在一區域使用電腦，竟稱他們是「1450」在打字；結果真相曝光，是一群正在發稿寫新聞的記者。（擷取自「鈞鈞」YouTube）

2019-11-03 00:45:48

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市2日晚間舉行「新北群英會」音樂會造勢活動，總統蔡英文也到場支持。一名知名女韓粉「鈞鈞」開直播前往與會，過程中她看到一群年輕人正聚集在同一區域使用電腦，竟質疑是「1450」（網軍）在打字；結果真相曝光，是一群正在發稿寫新聞的記者。事後，一名記者也在臉書痛批該韓粉行為「真的很噁心」。

新北市第6選區（板橋西區）立委提名人張宏陸與民進黨新北市黨部2日共同舉辦「新北群英會」音樂會，蔡英文約晚間8點半現身大進場，將活動氣氛帶到最高潮。一名在YouTube頻道有近9萬人訂閱的知名韓粉「鈞鈞」開直播直擊現場畫面。過程中，她經過媒體區時，竟表示「有沒有看到，一群年輕人用電腦在打字喔，來，有沒有看到，1450是不是」？

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隨後這名女韓粉更在未告知物主的情況下，近距離拍攝一台物主剛好離開座位的電腦畫面，才發現電腦主人的身分是《中央社》記者；接著她又將鏡頭轉向一位本報女記者，偷拍女記者的電腦畫面並質疑「這是什麼？PTT喔？」隨後才看清楚是記者正在發新聞。而這名女子還以興奮的語氣詢問「這個等一下會發出來新聞稿嗎？我們會在哪裡看到」？得知是《自由時報》女記者後，韓粉才離開現場，並酸酸地說「好強喔，等一下就要發《自由時報》，我們沒有這種金錢、這種資源做這些」。

事後，一名記者在臉書發文，痛批這種行為「真的很噁心」。該記者表示，原本看到對面記者同業與韓粉對答，以為是個有點沒禮貌的民眾，事後看了影片，才知道原來不是支持者，是知名韓粉。該記者痛批，女韓粉直接把螢幕對著記者的「電腦螢幕」拍，包含記者的名字、新聞內容、整個螢幕都出現在她的鏡頭上。「我想問，基本的尊重在哪裡？第一次認真被氣到，不管是不是面對一個新聞工作者，都不該直接這樣把對方的電腦螢幕拍出來吧？」

記者也說，很想問問某粉，難道你們希望媒體在跑你們偶像的新聞時都不發稿嗎？不然就是他付錢給我們血新聞？身為一個記者，我很單純的在新聞現場處理新聞、做好我的工作，卻得被說是1450，「我認真無法理解」。

女韓粉更在未告知物主的情況下，近距離拍攝一台物主剛好離開座位的電腦畫面，才發現電腦主人的身分是《中央社》記者。（擷取自「鈞鈞」YouTube）

女韓粉將鏡頭轉向一位本報女記者，偷拍女記者的電腦畫面並質疑「這是什麼？PTT喔？」隨後才看清楚是本報記者正在發新聞。（擷取自「鈞鈞」YouTube）

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