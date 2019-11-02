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小英麻豆良皇宮開講催票 鄉親太熱情隨扈提醒別握太大力

蔡英文到麻豆良皇宮參拜、揭匾，鄉親熱情爭相握手。（記者楊金城攝）

蔡英文到麻豆良皇宮參拜、揭匾，鄉親熱情爭相握手。（記者楊金城攝）

2019-11-02 22:31:35

〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文在2016贈匾「蹈仁澤民」給麻豆良皇宮，但一直沒機會親來揭匾，等了3年，今天下午4點小英總統親來揭匾，鄉親爆滿來了約1500人到場歡迎，為小英加油，支持者熱情爭相握手，隨扈還要提醒鄉親不要握太大力，怕握傷小英。

擔任良皇宮主委的麻豆中興里長吳振和說，2016良皇宮建醮，蔡總統贈匾，但一直沒機會親來揭匾，最近蔡總統多次到台南拜訪基層衝選舉，也和良皇宮擦身而過，很高興蔡總統今天終於安排行程到良皇宮揭匾，現場排了800多張椅子還不夠坐，廟前擠滿鄉親人都滿出來。

吳振和並將麻豆全部20位里長挺英的連署書親自交給小英。

蔡英文參拜、揭匾後在廟口開講細數政績和願景，像長照經費編到400億、降稅等照顧老幼和年輕人，台灣經濟也愈來愈好，經濟成長的果實會分享給全民，經濟好、稅收增加，長照等經費會再增加。

蔡英文說，剛開始執政時，為了改革、台灣轉型和打基礎，過程很吵、有灰塵，得罪不少人，執政真辛苦，但現在執政有成。

蔡英文也向鄉親催票說，明年1月11日一定要去投票，用投票告訴全世界，台灣人用選票顧主權、民主和自由，如果投票時要排隊，請記得耐心等候。

蔡英文到麻豆良皇宮參拜、揭匾，鄉親熱情爭相握手。（記者楊金城攝）

蔡英文到麻豆良皇宮參拜、揭匾，鄉親熱情爭相握手。（記者楊金城攝）

總統蔡英文（中）為麻豆良皇宮揭匾後，在廟口開講細數執政成績和願景，不忘向鄉親催票。（記者楊金城攝）

總統蔡英文（中）為麻豆良皇宮揭匾後，在廟口開講細數執政成績和願景，不忘向鄉親催票。（記者楊金城攝）

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