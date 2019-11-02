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藍委溫情喊和解無用！陳東豪曝消息來源堅持「面對司法」

陳學聖轉達與韓國瑜私下的對話，溫情向陳東豪喊話，希望不要鬧上法院解決。（資料照）

陳學聖轉達與韓國瑜私下的對話，溫情向陳東豪喊話，希望不要鬧上法院解決。（資料照）

2019-11-02 23:59:10

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人陳東豪日前在政論節目上爆料，國民黨總統參選人韓國瑜任北農總經理時期吃香喝辣，還打破酒瓶要刺人。韓國瑜對此嚴正否認，並已委託律師準備提告。對此，藍委陳學聖1日與陳東豪同台錄影，陳學聖轉達與韓國瑜私下的對話，溫情向陳東豪喊話，希望不要鬧上法院解決；不過陳東豪卻回應，他的消息來源是韓國瑜的一位老長官，並強調「我願意面對司法」。

陳學聖在1日播出的政論節目「新聞面對面」表示，他有告知韓國瑜錄影時會與陳東豪碰面，並轉達韓國瑜的話，表示「絕對沒有」拿酒瓶刺人一事。陳學聖說，陳東豪可能聽到外界傳聞，如果願意幫忙澄清，就不會有提告的事情，陳學聖也轉述韓國瑜的話，「東豪我又不是不認識你，你打個電話跟我求證一下就好了嘛」。

對此，陳東豪回答陳學聖，「因為告訴我的人，是他（韓國瑜）的老長官，他原來北農的董事長」。對於陳學聖提出，希望陳東豪去確認那個消息來源是否正確，甚至可以去問台北市長柯文哲對該位董事長的印象，陳東豪則堅定的回應，「我就已經講了，我既然說了我就負責，就是我願意面對司法」。而這樣的回應，也讓陳學聖無奈苦勸「這不用面對司法嘛」！

對此，主持人謝震武也表示，這個場景就如同法庭上常進行的「和解」程序。他笑稱，「通常在我們一般的庭前和解就是這樣」，現在就是和解失敗。

資深媒體人陳東豪。（擷取自陳東豪臉書）

資深媒體人陳東豪。（擷取自陳東豪臉書）

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