美台商會長批馬英九錯誤 蕭旭岑反駁：「友好但缺實效」點出問題

圖為前總統馬英九（左）與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

2019-11-02 23:42:58

〔記者施曉光／台北報導〕針對美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，前總統馬英九指台美關係「友好但缺實效」（FBI, friendly but inconsequential）的說法錯誤，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日回應，韓儒伯顯然根本不瞭解台灣人的想法，大多數台灣人都支持與美國維持良好親近關係，但希望不要只是「口惠而實不至」。

蕭旭岑指出，即使美方通過「台灣旅行法」、「台北法案」等多項友我法案，但事實上目前台美雙方的互動，完全沒有超越馬政府時期，前總統陳水扁也質疑即使有「台灣旅行法」，蔡英文總統還是去不了華府，這不正是典型的「友好但缺實效」、「口惠而實不至」？若非如此，為何「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談已連續3年停開，雙方簽訂「自由貿易協定」遙遙無期？

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蕭旭岑表示，蔡政府單獨押寶美國，不顧兩岸關係惡化，我邦交國不斷快速丟失，錯誤的兩岸與外交政策造成的苦果，由全民承擔，蔡英文總統無法改善兩關係，認為只要仰賴台美關係友好，就能走出外交困境，根本是自欺欺人，台灣人民需要的是一個雙贏乃至於多贏的對外關係，而不是片面選邊或失衡的關係。

蕭旭岑指出，馬英九說台美關係「友好但缺實效」是點出問題，希望蔡政府能改弦更張，調整對外政策，讓「FBI」變成「FAO」 （friendly and operative，友好而有實效），更重要還是改善兩岸關係，承認「九二共識」，雙方面對面協商，恢復雙方互信，才是務本之道。

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