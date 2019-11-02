呱吉「科學打臉」韓國瑜白胖說 臉書竟遭韓粉出征灌爆！

台北市議員邱威傑「呱吉」在臉書貼出影片，表示民進黨縣市首長平均BMI值較國民黨平均值來的低。呱吉也提醒「有時候主觀的見解，其實禁不起數字或科學的檢驗」，勸政治人物應該謹言慎行。（資料照）

2019-11-02 22:22:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前一番「白胖說」引發爭議。對此，台北市議員邱威傑「呱吉」在臉書貼出影片，表示民進黨縣市首長平均BMI值較國民黨平均值來的低。呱吉也提醒「有時候主觀的見解，其實禁不起數字或科學的檢驗」，勸政治人物應該謹言慎行。沒想到，呱吉臉書竟因這番話遭韓粉出征。

呱吉1日晚間在臉書PO出影片，內容表示，他根據網路資料計算後，得出國民黨所有縣市首長平均BMI是26.1；民進黨則是24.3。另外，22位縣市首長腰圍超過36的有7位，「全部都是國民黨」。因此，呱吉表示「我們有時候會有很多主觀的見解，其實禁不起數字或科學的檢驗，這也是為什麼政治人物講幹話，都要比別人謹慎一點的原因」。

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呱吉也說，肥胖不一定是「過太爽」，可能是遺傳造成，也可能是一種文明的疾病。胖瘦和專業能力無關，將工作能力、個性與身材做連結，就是一種典型的歧視。

沒想到，呱吉貼出該影片的貼文下方，竟遭到韓粉出征灌爆，留言表示「我看到你就想吐，滚」、「看到大港開唱就噁心」、「人民付你工資不是給你在那邊做政黨攻擊的」、「你還來不及白白胖胖就被X到脫肛了」、「議員表演的不錯」。

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