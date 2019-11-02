撞期藍綠大拚場 南市選委會大選模擬演練逼真

台南市選委會今天在安平國民中學安平館舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員投開票程序模擬演練」觀摩會。（記者洪瑞琴翻攝）

2019-11-02 21:40:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市選委會今（2）日在安平國民中學安平館舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員投開票程序模擬演練」觀摩會，適巧與民進黨、國民黨陣營今天在台南造勢大車拚「撞期」，讓地方人士打趣說，明年高投票率「好預兆」。

今天模擬演練觀摩會，現場邀請130位民眾親自體驗投票，以實際測試投票所需時間，並就投票、開票程序及突發狀況等進行演練，來提升選務人員應變能力。

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台南市選委會主委方進呈說，現場演練情況都將在後續的投開票所工作人員講習加強宣導，提醒工作人員留意，期讓明年投開票作業順利完成。

台南市選委會說，明（2020）年1月11日舉行投票，民眾在投票當天將領取到3種選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員及政黨票，這次演練邀請民眾體驗投票程序，讓演練更逼真，也希望投票當日，民眾能踴躍參與投票。

此外，明年大選台南市將增加185個投票所，部分選舉人的投票地點將與以往不同，台南市選委會提醒民眾要注意投票單上的投票所地點，並攜帶投票單前往投票，以減少跑錯投票所須耗費的時間與困擾。

台南市選委會今天在安平國民中學安平館舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員投開票程序模擬演練」觀摩會，動員上百位民眾「假投票」，讓演練現場更逼真。（記者洪瑞琴翻攝）

台南市選委會今日舉辦大選模擬演練，由台南市選委會主委方進呈（左3）主持。（記者洪瑞琴翻攝）

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