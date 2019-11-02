沈智慧要提案修法防大車視線死角 莊競程：政府已在做

台中市第5選區立委參選人莊競程表示，公路總局正推動大型車輛安裝行車視野輔助系統。（莊競程競選總部提供）

2019-11-02 20:53:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市日前發生祖孫遭砂石車輾斃的悲劇，立委沈智慧今天在祖孫告別式承諾將修法，要求大型車輛強制加裝防撞的安全系統。台中市第5選區立委參選人莊競程說，目前交通部公路總局正推動大型車加裝視野輔助系統，明年1月起列為汽車定檢項目，且在今年底前提供安裝補助。

沈智慧說，這起悲劇疑因砂石車視線死角而造成，她將修法防止憾事再次發生。國內現今新式小客車都有加裝「雷達偵測系統」，當車輛附近有行人或車輛，警示系統即亮起或發出聲響，警示駕駛人。她認為，所有大型車輛都應強制加裝這類安全系統，做好「防撞保障」，以保護用路人及行人的安全。

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對此，莊競程指出，目前交通部公路總局正推動大型車加裝視野輔助系統，自明年1月1日起，將針對大客車與大貨車大型車是否加裝行車視野輔助系統，列為汽車定檢項目；另外，今年底前安裝行車視野輔助系統還可向監理機關申請補助。

莊競程說，根據公路總局規定，安裝基準型、標準型、環景型補助上限為4000元；安裝簡易型補助上限為1000元。希望大客車及大貨車業者及駕駛都能遵守規定，以防止憾事再度發生。

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