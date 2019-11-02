為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

沈智慧要提案修法防大車視線死角 莊競程：政府已在做

台中市第5選區立委參選人莊競程表示，公路總局正推動大型車輛安裝行車視野輔助系統。（莊競程競選總部提供）

台中市第5選區立委參選人莊競程表示，公路總局正推動大型車輛安裝行車視野輔助系統。（莊競程競選總部提供）

2019-11-02 20:53:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市日前發生祖孫遭砂石車輾斃的悲劇，立委沈智慧今天在祖孫告別式承諾將修法，要求大型車輛強制加裝防撞的安全系統。台中市第5選區立委參選人莊競程說，目前交通部公路總局正推動大型車加裝視野輔助系統，明年1月起列為汽車定檢項目，且在今年底前提供安裝補助。

沈智慧說，這起悲劇疑因砂石車視線死角而造成，她將修法防止憾事再次發生。國內現今新式小客車都有加裝「雷達偵測系統」，當車輛附近有行人或車輛，警示系統即亮起或發出聲響，警示駕駛人。她認為，所有大型車輛都應強制加裝這類安全系統，做好「防撞保障」，以保護用路人及行人的安全。

對此，莊競程指出，目前交通部公路總局正推動大型車加裝視野輔助系統，自明年1月1日起，將針對大客車與大貨車大型車是否加裝行車視野輔助系統，列為汽車定檢項目；另外，今年底前安裝行車視野輔助系統還可向監理機關申請補助。

莊競程說，根據公路總局規定，安裝基準型、標準型、環景型補助上限為4000元；安裝簡易型補助上限為1000元。希望大客車及大貨車業者及駕駛都能遵守規定，以防止憾事再度發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
盧為沈智慧站台嗆綠營「割稻仔尾」 綠營反擊︰沈才是變色龍
2019-10-28 20:30

盧為沈智慧站台嗆綠營「割稻仔尾」 綠營反擊︰沈才是變色龍
盧秀燕力喊給「智慧姊」公道 沈智慧︰四維八德列入課綱
2019-10-27 15:27

盧秀燕力喊給「智慧姊」公道 沈智慧︰四維八德列入課綱
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
輔選莊競程 卓榮泰諷沈智慧還在立法院：年輕人比較有前途
2019-10-25 18:01

輔選莊競程 卓榮泰諷沈智慧還在立法院：年輕人比較有前途
郭柯開打？台中市第五選區立委混戰 民眾黨確定推謝文卿
2019-10-13 18:00

郭柯開打？台中市第五選區立委混戰 民眾黨確定推謝文卿
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘
搶攻藍票倉！林佳龍陪莊競程掃街：會出現「黃金交叉」
2019-10-27 20:51

搶攻藍票倉！林佳龍陪莊競程掃街：會出現「黃金交叉」
扮吸血鬼與親子同樂 莊競程端政見：讓年輕人敢生也能養
2019-10-26 22:15

扮吸血鬼與親子同樂 莊競程端政見：讓年輕人敢生也能養

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播