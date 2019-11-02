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又1名嘴轟韓「身體力行玩女人」她求告：證人準備好了！

蔡玉真加碼爆料，她認識的韓國瑜就是個喝酒、玩女人、養小三的人。她更嗆韓「有種來告」，表示「人證、物證都準備好了」。（資料照）

蔡玉真加碼爆料，她認識的韓國瑜就是個喝酒、玩女人、養小三的人。她更嗆韓「有種來告」，表示「人證、物證都準備好了」。（資料照）

2019-11-02 23:58:50

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳東豪近日在節目上爆料國民黨總統參選人韓國瑜，過去擔任北農總經理時常喝到中午才上班，還曾經喝醉「瓶子打破要刺人」；韓受訪嚴正否認，並表示已委請律師準備提告。對此，名嘴蔡玉真日前在臉書分享陳東豪相關新聞，並加碼爆料，她認識的韓國瑜就是個喝酒、玩女人、養小三的人。她更嗆韓「有種來告」，表示「人證、物證都準備好了」。

蔡玉真日前在臉書表示，她所認識的韓國瑜就是個「喝酒、打麻將、玩女人、養小三、開車撞死人的傢伙」，她更爆料「你們知道王小姐和韓國瑜『逗陣』多久，過去式、現在式、選前，還考慮要不要把王小姐送出國避風頭」。她更嗆，人證她都已經準備好了，要韓國瑜有種就告，「所有真相，一次說清楚」！

蔡玉真指出，韓國瑜不僅開口閉口「玩女人」，而且就身體力行玩女人。她痛批，「我真的不知道，國民黨為什麼要請出這種人來羞辱台灣人」；她也表示「台灣人醒醒吧！一堆金權黑金勢力的結合，都是和韓國瑜物以類聚的『咖小』」！

不過今日政論節目談到此事時，師大政研所教授范世平表示，有關私生活這樣的爆料，王小姐的事情之前已經爆過一次了，現在算是舊事重提；不過他認為，如果沒有具體證據，還是用這種含沙射影的方式的話，不會對韓造成具體的影響，「除非你能找到具體的證據，或者照片、人證」。

韓陣營目前尚未對蔡玉真的指控出面說明、表態。

蔡玉真日前在臉書表示，她所認識的韓國瑜就是個「喝酒、打麻將、玩女人、養小三、開車撞死人的傢伙」。（擷取自蔡玉真臉書）

蔡玉真日前在臉書表示，她所認識的韓國瑜就是個「喝酒、打麻將、玩女人、養小三、開車撞死人的傢伙」。（擷取自蔡玉真臉書）

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