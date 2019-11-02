陳定南逝世13週年 新雕像揭幕「讓世人永遠記得他的好」

陳定南的雕像由創作者許維忠（左）及陳定南兒子陳仁杰共同揭幕。（記者張議晨攝）

2019-11-02 19:27:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕11月5日是前法務部長陳定南逝世13週年紀念，陳定南教育基金會今天下午舉辦紀念音樂會，同時揭幕新的陳定南雕像，雕像神情嚴肅、堅硬，如同陳定南生前帶給民眾的剛正不阿的印象；創作者許維忠希望透過雕像，讓世人永遠記得陳定南的好。

陳定南紀念音樂會，每年選在11月的第一個週六舉行，今天下午2點半開場，宜蘭市長江聰淵、前副縣長黃適超、前縣議員邱嘉進、民進黨縣議員劉添梧，立委陳歐珀夫人徐慧諭等人均出席音樂會。

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未曾與陳定南碰過面的許維忠，透過報章媒體的紀錄影像，揣摩陳定南的神情，花了8天時間，完成了雕刻，透過雕像的線條、眼神，呈現陳定南堅毅、剛正的印象。

許維忠說，他的鄰居有天走進工作室，第一次看到銅像就問，「這是不是陳定南？」這是對他最大的肯定。人的記憶會隨著年紀慢慢消退，紀念館有很多創作呈現陳縣長生平，希望雕像能成為其中之一，讓入內的參觀者，緬懷老縣長的好。

陳定南兒子、基金會執行長陳仁杰致詞時，舉陳定南生前的名言「莫使大地赤裸，勿讓綠野生瘡」，強調紀念音樂會讓大家聚在一起，是因為每個人有責任，為下一代留有更乾淨、自由的台灣。

他說，許多來賓年紀都大了，如果大家想要為下一代努力，員山鄉正經歷環境浩劫，希望結束後整理思緒，留下來參與連署，關心宜蘭這塊土地的共同價值。

陳定南被視為民進黨在宜蘭的精神象徵之一，國民黨籍政治人物較少出席活動；林姿妙下午3點左右蒞臨會場，成為首位出席音樂會的國民黨籍縣市首長，但她全程低調，簽名後就快步入座，未接受訪問。

陳定南的雕像透過線條以及堅毅眼神，傳遞陳生前給人的剛正形象。（記者張議晨攝）

陳定南的雕像，由創作者許維忠（右），以及陳定南兒子陳仁杰（左一）共同揭幕。（記者張議晨攝）

陳定南逝世13週年紀念音樂會，邀請蘭陽舞蹈團、聲納合唱團等團體，在陳定南紀念園區演出。（記者張議晨攝）

陳定南被視為綠營在宜蘭的精神象徵之一，林姿妙成為首位出席紀念音樂會的國民黨籍縣市長。（記者張議晨攝）

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